В Армении арестовали имущество покойного генерала

Суд по делам конфискации незаконно нажитого имущества наложил арест на имущество бывшего депутата Национального Собрания, генерал-лейтенанта Манвела Григоряна, его супруги и детей, удовлетворив тем самым ходатайство прокуратуры.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры. В прокуратуру, в качестве аффилированных с Григоряном лиц, для ознакомления с материалами дела и выражения своей позиции, были вызваны его жена, сын и дочь.

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По данным прокуратуры, имущество, принадлежащее им по праву наследования, подлежит конфискации. Генпрокуратура при этом отметила, что факт смерти не исключает конфискации имущества незаконного происхождения. Напомним, что Манвел Григорян скончался в ноябре 2020 года.