6 января родственники Манвела Григоряна решили навестить его могилу на семейном кладбище и обнаружили, что она разрыта и пуста. Надгробный памятник был разрушен, а тело генерал-лейтенанта выкинули из гроба и уложили рядом с местом захоронения. Создавалось ощущение, что неведомая сила выбросила это мерзкое создание в бренный мир, обратно из ада.

Шокированным родственникам, которые скрыли сей факт от СМИ, пришлось спешно установить круглосуточное наблюдение за вторым захоронением генерала, чтобы вандалы не повторили манипуляций с его телом еще раз.

О злодеяниях Григоряна не только против азербайджанского народа, но и против своего — в репортаже канала Caliber.



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