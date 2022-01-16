Украинский язык стал обязательным в общегосударственных СМИ

C 16 января на Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, регламентирующий его использование в СМИ.

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По новым правилам все украинские печатные СМИ теперь могут издаваться и распространяться на иностранном языке только в том случае, если одновременно издаётся тираж на госязыке.

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Уточняется, что в каждом месте распространения издания на украинском должны составлять не менее 50% от всего ассортимента, пишет РИА Новости.