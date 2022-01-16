В Украине все газеты и журналы переходят на украинский язык

Все печатные СМИ в Украине отныне должны издаваться на государственном языке.

С 16 января вступает в силу положение 25 статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которое обязывает газеты и журналы выпускать не менее 50% тиража на украинском языке, пишет ТАСС.

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«В соответствии с законом печатные средства массовой информации могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке. Все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день», — рассказал накануне уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook.

По его словам, распространять по предоплате СМИ на иностранном языке можно только в том случае, если у читателей есть возможность подписаться на такой же украиноязычный тираж. Исключение сделано для региональных медиа, которые обязаны будут перейти на украинский язык с июля 2024 года. При этом в каждой точке распространения прессы доля СМИ на государственном языке должна составлять не менее 50%.

Нормы закона не будут распространяться на печатные издания на крымско-татарском и других языках так называемых коренных народов Украины (крымские татары, караимы, крымчаки), на английском или другом официальном языке ЕС. Под эти исключения не подпадает русский язык.

С 16 июля этого года за неисполнение этих требований будет предусмотрена административная ответственность — штраф до 8,5 тыс. гривен ($300), который будет увеличен при повторном нарушении. С 2024 года наказание за «публичное унижение или оскорбление государственного языка» будет ужесточено. Следить за выполнением закона должен уполномоченный по защите государственного языка, так называемый правительственный языковой омбудсмен, его представители в регионах, а также «общественные активисты и неравнодушные граждане», которые будут фиксировать нарушения и присылать информацию о них в офис омбудсмена.