New York Times: Российские войска окружили Украину с трех сторон и готовятся к вторжению

Газета The New York Times составило три карты с российскими войсками у границ Украины: армия РФ окружает Украину с трех сторон, в частности представляет возможную угрозу Киеву. Посмотреть карты можно на сайте NYT.

В издании говорят, что создали карты на основании данных украинских и западных официальных лиц, независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.

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Отмечается, что по данным украинским и западных чиновников, сейчас на границах Украины сконцентрировано порядка 100 000 российских военных – размещены артиллерия, бронетехника, танки, воздушное и другое вооружение. В случае нового вторжения РФ их количество возрастет до 175 000.

На картах видно, что сейчас войска РФ окружают подконтрольные Украине территории с трех сторон: Восток (от Сумской области до противоположного от Украины берега Азовского моря), Север (возле Киевской и Черниговской областей) и со стороны временно оккупированного Крыма.

Также в издании пишут о 32 000 военных во временно оккупированных частях Донбасса. Кроме того, сконцентрированы значительные силы у северной границы – в Ельне, Почепе, Клинцах – они находятся в пределах легкой досягаемости до Киева, отмечают журналисты.

Как писал ранее Minval.az, генсек НАТО не исключил нового военного конфликта в Европе из-за Украины.