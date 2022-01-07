Столтенберг допустил войну в Европе из-за Украины

НАТО не исключает нового военного конфликта в Европе из-за Украины, поэтому считает важным диалог с Россией.

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам экстренной видеоконференции глав МИД государств-членов организации.

«Наращивание Россией сил не прекращается, продолжается. Это посылает нам сигнал о реальном риске вооруженного конфликта в Европе. Поэтому важен диалог с Россией», — приводит его слова «Лайф».

Столтенберг добавил, что Североатлантический альянс готов оказывать поддержку Украине, но при этом помнит, что она — партнер, а не союзник.

«Мы готовы помогать, но нужно понимать, что речь идет о ценном партнере, а не о союзнике», — сказал он.

При этом Столтенберг раскритиковал точку зрения о том, что Украина может быть угрозой для России. «Говорить о том, что Украина — угроза для России — это то же самое, что вывернуть проблему наизнанку», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

