Бывший советник Назарбаева объяснил, почему первый президент Казахстана не появляется на публике

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не появляется на публике и не делает заявлений на фоне беспорядков в стране из-за болезни. Такое мнение выразил с его бывший советник, политолог Ермухамет Ертысбаев в эфире телеканала «Атамекен бизнес».

По его словам, если бы Назарбаев не болел, давно бы обратился к народу. При этом Ертысбаев отметил, что это его личное мнение и точной инфориацией он не обладает.

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«И вот как только он тяжело заболел, эта обезумевшая камарилья, которая толпою жадною у трона стояла, она решила устроить весь этот дебош, вооруженный мятеж. Конечная цель — чтобы Токаев дрогнул и уехал, сбежал из страны, как Янукович сбежал в свое время», — добавил он.

Ранее политолог Аркадий Дубнов заявил, что бывший президент Казахстана, вероятно, находится в Китаев.