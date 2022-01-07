Назарбаев по неподтвержденным данным находится в Китае, — политолог Дубнов

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может находиться в Китае.

Об этом, как передает «Минвал», сообщил эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

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«Подтверждается информация об аресте в Дубае Кайрата Сатыбалды, племянника бывшего президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Также есть сведения о задержании его младшего брата Самата Абиша, бывшего первого заместителя главы КНБ Казахстана. Наконец, появилась информация о том, что их дядя, елбасы, находится в Китае», — сообщил политолог в своем «Фейсбуке».