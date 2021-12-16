Пленный армянин: «Я понял, что этот народ умеет сражаться»

Армянин по имени Айк рассказывает о том, как азербайджанские ВС пленили восьмерых армянских солдат, защищавшихся в бункере в г. Суговушан.

«Он переместился в точку, которая была видима для меня, и подошел в отверстию, через которое мы стреляли. Он спросил меня, вижу ли я его, я сказал да. Ему было примерно 35-49 лет. Он говорил, что является командиром артиллерии. Он спросил, могу ли я его видеть, я ответил да. Тогда он сказал, что опускает оружие, и что я могу выстрелить в него или довериться и выйти поговорить. Он сказал, что верит мне, что я не выстрелю в него и сказал выйти поговорить. То, что сделал азербайджанский солдат, я бы никогда не сделал. Я бы сказал выйти, но не стал бы стоять перед ним, так как понятия не имел, кто меня ждет в бункере. Я не верю, что другой азербайджанский солдат сделал бы тоже самое. Он сказал мне свое имя, которое было сложно запомнить. Его звали Вугар, но он сказал называть его Вова. Он спросил, курю ли я, я ответил да. Я сказал ребятам, что все равно погибну, поэтому мне нет смысла оставаться здесь. Я был ранен, мне даже сложно было встать. Когда я поднялся, он зажег 2 сигареты, по одной каждому из нас. И пока мы курили он спросил, серьезно ли мое ранение. Я сказал, что мне тяжело стоять. Тогда он позвал одного из своих парней, который показал мне Трамадол и попросил разрешения сделать инъекцию. Он сказал, что это сразу уберет боль, и я смогу нормально стоять. Он сделал мне укол в ногу. Он сказал, что через 30 минут они уйдут, и сюда придут их войска. Что даже если нас в бункере 20 человек, у нас все равно нет шансов, даже если мы убьем пятерых или раним еще 10 человек. Он предложил отправить наши тела на родину или забрать нас в Баку и пообещал, что никто не будет обходиться с нами неуважительно. Он обещал забрать нас в Баку и через месяц-другой обменять пленных. Они обещали, что мы вернемся в Ереван. Конечно я не понимаю, как мы могли доверять человеку, который убивал нас. Но в человеке, который сказал, можешь поверить мне или выстрелить, я увидел честного и правдивого человека. Мы вышли все на тот момент. Другой парень подошел к нам, он был одет по-другому. Мы подумали, что он со спецназа. Он сказал встать нам к стене и сказать на камеру Карабах – Азербайджан. Когда я столкнулся с реальностью, я понял, что этот народ умеет сражаться. Нам не следовало недооценивать их. Недооценивать их было нашей самой большой ошибкой, никогда не следует недооценивать врага. Мы шли на эту войну недооценивая врага», — рассказал Айк.