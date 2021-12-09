Россия учла опыт Азербайджана в боях за Карабах

Воздушно-космические силы России в ходе учений войск противовоздушной обороны в 2021 году во многом учитывали опыт применения разведывательных и ударных беспилотников в ходе боев в Карабахе.

Об этом заявил командующий войсками ПВО — заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин «Независимому военному обозрению».

По его словам, боевая подготовка в воинских частях ПВО организована на плановых занятиях, совершенствуется в ходе проведения учений с соединениями и частями противовоздушной обороны, в том числе с выездом на полигоны.

«Учтен опыт конфликта в Карабахе, где впервые массово применялись разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты», — сказал он.