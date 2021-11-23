Минэнерго Турции заявил о планах подписать с Россией контракты на поставку газа

Турция намерена до конца года подписать с РФ новые газовые контракты сроком от 3 до 10 лет, заявил глава минэнерго республики Фатих Дёнмез.

«Контракты (с РФ), истекающие в конце года, будут продлены. Сроки этих контрактов не такие длительные, как раньше, они могут составить от 3 до 10 лет. Мы предполагаем, что сделка будет завершена к концу года. Также будет возможность увеличения поставок в соответствии с потребностями. Этого пункта не было в предыдущем контракте», — цитирует Дёнмеза агентство Anadоlu.

Он добавил, что принципиальная договоренность с РФ уже достигнута, при этом цены на газ будут одинаковыми для государственной трубопроводной компании BOTAŞ и частных поставщиков.