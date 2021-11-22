Эрдоган предрек провал экономического давления на Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал бесперспективными попытки оказать экономическое давление на страну, в том числе путем дестабилизации ее финансовой системы, передает «Анадолу».

“Мы видим игру, в которую играют те, кто хочет выбить нашу страну из колеи с помощью обменных курсов, процентных ставок и повышения цен. Мы же продолжим следовать собственному “плану игры”, — заявил турецкий лидер в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

Глава государства выразил уверенность, что Турция выйдет победительницей из нынешней “экономической освободительной войны”, так же, как прежде преодолевала различные “ловушки и невзгоды”.

Президент Эрдоган подчеркнул, что власти страны намерены пресечь попытки чрезмерного повышения цен под предлогом роста обменного курса.

Он также отметил, что правительство страны намерено задействовать опыт Турции в области управления финансовыми кризисами на фоне “критического периода, который переживает мир”.

Президент Эрдоган добавил, что Турция нацелена на проведение экономической политики, ориентированной на инвестиции, производство, занятость и экспорт, а не на «замкнутый круг высоких процентных ставок».