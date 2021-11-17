Запуск газопровода «Северный поток – 2» может быть отложен

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» может быть отложен до марта 2022 года из-за решения немецкого регулятора о приостановке лицензирования трубопровода. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Правительстве Германии.

«Я ожидаю, что запуск «Северного потока – 2″ может быть отложен до марта 2022 года», — сообщил собеседник агентства.

По словам источника, это время необходимо для того, чтобы «Газпром» создал общество с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Германии.