Натик Джафарлы: Сегодня словам Эльмана Рустамова можно верить

Глава Центробанка Эльман Рустамов в очередной раз заверил граждан страны, что девальвации маната не ожидается. Но почему-то вместо чувства радости и облегчения появилась тревога и желание поскорее перевести свои манатные накопления в долларовый эквивалент, так как предыдущие его заявления на ту же тему приводили как раз к обратному. Страна пережила две девальвации практически подряд – и всякий раз они наступали после заявлений Рустамова о том, что «девальвации не будет».

Сотрудник «Минвала» обратился с вопросами к экономисту Натику Джафарлы, который отметил, что начать надо не с обещания о том, что девальвации не будет, а с главного момента:

– Рустамов заявил о том, что Центробанк Азербайджана поднял учетную ставку с 6,5% до 7%, нижняя граница процентного коридора – до 6%, верхняя граница процентного коридора – с 7% до 8%. Это повышение руководство Центробанка объясняет как действенную попытку «обуздать инфляцию» и сбить повышение цен.

Да, согласно мировой экономической теории, когда Центральные банки поднимают учетную ставку, то через некоторое время этот ход реально действует на инфляционные процессы. Но, к сожалению, у нас инфляционные процессы не совсем зависят от Центробанка, так как в нашей стране институциональные экономические элементы либо сильно хромают, либо отсутствуют вовсе. Дело в том, что мы очень сильно зависим от импорта в страну, от монополии, от больших таможенных пошлин и налоговых процентов. И если правительство действительно хочет обуздать инфляцию, оно должно было начать именно с этих пунктов, а не с повышения учетной ставки.

Отмечу: повышение учетной ставки поднимет, в первую очередь, проценты по кредитам, что в будущем может усилить инфляционные процессы. Так, как видите, есть непонятные моменты.

Что касается курса маната, то Рустамов прав в одном: пока цены на нефть достаточно высокие и комфортные для Азербайджана, в ближайшее время для курса маната нет никаких рисков. Но Рустамов очень хорошо понимает, что долго держать искусственный и административный курс маната тоже невозможно, и его заявление на деле доказывает только одно: курс маната не укрепится никогда, придет время, когда и Центробанк, и правительство страны вынуждены будут идти на понижение его курса к иностранным валютам, в том числе и к доллару. Это неизбежность, которая нас ждет в ближайшие годы.

Заявление Эльмана Рустамова о том, что девальвации не будет, конечно же, не вызывает доверия у населения, и это естественно – с учетом горького опыта 2015 года. Но тогда и ситуация была другая: цены на нефть были достаточно низкие, и заявления Рустамова были направлены на то, чтобы успокоить и рынки, и население. Но в результате получился совсем обратный эффект. Сейчас, что бы ни говорил Эльман Рустамов, есть объективная реальность. Цены на нефть выше 85 долларов, что – повторяюсь – для Азербайджана весьма комфортно, это так называемая большая и комфортная подушка безопасности. И пока цена на нефть находится на таком уровне, ни о какой девальвации не может быть и речи. Но есть и другой момент: без девальвации манат теряет покупательную способность. Покупательная способность маната падает, и это также опасная яма для экономики, как и девальвация. Покупательская способность падает, но официальный курс маната к доллару сохраняется, и пока цены на нефть на достаточном высоком уровне, то я не думаю, что правительство и Центробанк пойдут на повышение курса доллара в отношении маната.

Яна Мадатова