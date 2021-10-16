SOCAR: Сегодня наблюдается беспрецедентный рост цен на природный газ в мире

Мировые цены на газ выросли в 20-30 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года., сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Как сказал Ахмедов, тарифы на продажу газа в Азербайджане регулируются государством и определяются на основании себестоимости газа.

«В предыдущие годы оптовую куплю-продажу газа осуществляла SOCAR. Как известно, SOCAR — не единственный производитель газа в стране, газ также добывается другими компаниями, поэтому SOCAR получала природный газ от других компаний для удовлетворения потребностей Азербайджана. В частности, мы получали газ от консорциума «Шах-Дениз». Однако оптовые закупки и продажи газа уже почти год осуществляются компанией «Azərkontrakt». Это тоже государственная компания, но полностью независима от SOCAR. Компания покупает газ у SOCAR и других производителей газа по оптовым ценам и продает его газораспределительным сетям, «Azərenerji» и другим компаниям. Часть цены на газ, которую закупает «Azərkontrakt» у различных компаний, например, у SOCAR, регулируется государством. А часть цены на газ может измениться в зависимости от рыночных условий. То есть, например, часть газа, закупаемого у консорциума «Шах Дениз», зависит от рыночных цен, по мере роста рыночных цен стоимость этого газа растет», — сказал представитель SOCAR.

Ахмедов подчеркнул, что в результате затраты покупателя газа, государственной компании, также увеличиваются, и без внесения изменений тарифов на продажу газа невозможно компенсировать эти затраты.

‘В этом случае или государство должно выделить субсидиии — это имеет определенные последствия, создает дополнительную нагрузку на государственный бюджет и в долгосрочной перспективе выглядит нежизнеспособным, или цены должны повыситься. И это основная причина роста цен. В настоящее время мировые цены на газ выросли в 20-30 раз по сравнению с прошлым годом. Поэтому, конечно, цена газа, закупаемого «Azərkontrakt» у других компаний, в некоторой степени выросла», — заключил он.