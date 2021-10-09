«Зеленая стратегия» ЕС или острая необходимость решить энергокризис?

Лидеры государств и делегаты из почти 200 стран мира в Глазго на международном климатическом саммите «COP26» 31 октября-12 ноября будут обсуждать новые обязательства по сокращению выбросов парниковых газов с учетом тревоги ученых в отношении повышения температуры на Земле на 1,5 градуса Цельсия, что представляет угрозу для человечества и его жизнедеятельности.

Данная встреча состоится на фоне жесточайшего энергетического кризиса в Азии, в Европе и отчасти в США в связи с беспрецедентным ростом цен на газ (на 300% и более в Европе и на 100% в США) и дефицитом угля, причем энергетические компании и аналитики видят в этом несколько причинно-следственных моментов, пишет Report.

В числе причин газового кризиса в Европе — снижение его добычи в 2020 году из-за низкой деловой активности вследствие COVID-19, уменьшение инвестиций в эту сферу, отсутствие крупных газохранилищ (хранилища в Великобритании рассчитаны на менее 6% годовой потребности, в Германии, Франции, Италии — по 20% от годового объема потребления в каждой из этих стран).

Летом многие страны мира столкнулись с тем, что выработка ветряной энергии оставалась ниже средней из-за безветренной погоды. А тенденция снижения добычи угля в мире из-за больших сопутствующих выбросов углерода добавила лишней «головной боли» и показала, что Европа пока не может отказываться от ископаемых источников топлива.

Именно в августе-сентябре, когда страны ЕС завершают заполнение своих газохранилищ и заключают фьючерсные сделки на приобретение топлива, Россия — ключевой поставщик газа в Еврозону — свела до минимума его поставки, что многими аналитиками было расценено как рычаг получения одобрения весьма спорного трубопровода «Северный поток-2», соединяющего Россию с Германией через Балтийское море.

Эксперты Bloomberg считают, что Европе сложно найти серьезные альтернативы российским поставкам, т.к. месторождения в Северном море подвергались серьезному ремонту после задержек, вызванных пандемией, а Азия скупала и скупает почти все грузы сжиженного природного газа (СПГ), чтобы удовлетворить растущий там спрос.

«Европе стоит надеяться на умеренные температуры в начинающийся зимний отопительный сезон. В Европе не хватает газа и угля, и, если не подует ветер, то может разыграться худший сценарий — повсеместные отключения электроэнергии, в результате которых предприятия и фабрики будут закрыты», — не исключают в Bloomberg.

В беседе с Report эксперт Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), изучающий ситуацию с европейским энергокризисом, сказал: «Многие российские отраслевые эксперты утверждают, что нынешний газовый кризис в Европе был вызван переходом от долгосрочных контрактов к хаб-трейдингу. Это слишком упрощенный взгляд на проблему. Я бы назвал десятки причин текущей сложной ситуации в Еврозоне — от плохого планирования спроса до влияния нормативных ограничений ЕС. Думаю, что в ходе COP26 будут затронуты все эти нюансы. Думаю, что нынешний кризис показал, что нужно пересматривать не только процессы по не возобновляемым источникам энергии, но и зеленые инициативы с учетом рисков».

Совершенно очевидно, что текущий топливный кризис в ЕС и в Азии, особенно в Китае, отразится и на общемировой деловой активности, которая и так с большим трудом оправилась от ситуации 2020 года — начала пандемии коронавируса.

Аналитики уже прогнозируют рост инфляции в странах ЕС, перебои с продуктами питания (для агросферы важны удобрения, а сырьем для них в свою очередь является газ), а главный экономист по Китаю глобальной финансовой группы Nomura Тинг Лу в интервью Financial Times заявил, что «дефицит топлива и проблемы с производством электроэнергии в Китае имеют глобальные последствия, и мировые рынки почувствуют дефицит предложения, начиная от текстиля, игрушек до деталей машин и ряда стратегических товаров».

Производители газа по всему миру «потирают руки» и получают в настоящее время сверхприбыли, а страны ЕС вынуждены применять систему госдотаций энергокомпаний и домашних хозяйств.

«Перспектива холодной зимы с стремительно растущими счетами за отопление может давить на умы большинства людей гораздо тяжелее, чем отдаленные абстрактные расчеты, которые определяют меры по борьбе с изменением климата» — считают в Washington Post.

Ему вторит Bloomberg — «Кризис энергоснабжения показывает, насколько сложно будет положить конец зависимости от ископаемого топлива».

«Нынешняя Европейская комиссия превратила энергетическую политику в простую часть климатической политики, при этом мало внимания уделяется безопасности поставок или доступности энергии», — написала аналитик по вопросам энергетики Бренда Шаффер в журнале Foreign Policy.

Вопрос доступности энергии очень важен в «зеленых» инициативах ЕС, ведь производство зеленого и голубого водорода — дорогостоящие процессы.

Кроме того, исследования по всему миру показывают, что метан даже больше загрязняет климат, чем углерод, а понимание этой угрозы может означать выработку еще большего числа специальных климатических ограничений для промышленных предприятий по всему миру, что не может не отразиться на развитии национальных экономик.

Комиссар ЕС по вопросам климата Франс Тиммерманс на этой неделе заявил, что правильным ответом на топливный кризис является не замедление перехода к возобновляемым источникам энергии, а сохранение импульса перехода и поиск способов его увеличить».

Госсекретарь СШАЭнтони Блинкен считает, что мир находится в процессе длительного перехода на возобновляемые источники энергии различного типа и отказа от ископаемого топлива.

Руководитель российского независимого аналитического агентства нефтегазового сектора НААНС Тамара Сафонова указывает на то, что «программы сокращения углеродного следа и перевода с угольной на газовую генерацию и в самой Европе реализуются не в полном объёме».

Ожидается, что в декабре 2021 года ЕС озвучит важные решения в отношении будущего по использованию углеводородов, а пока страны Еврозоны спешно закупают газ (фьючерсы на декабрь уже достигли 1900 долларов США за 1000 кубометров) и уголь, понимая, что без них преодолеть нынешний энергокризис невозможно.

Report.az