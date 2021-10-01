«Русские заявили, что примут серьезные меры». Джафаров – об учениях Ирана и недовольстве Баку миротворцами

1 октября, 11:43

Несмотря на то, что боевые действия между Азербайджаном и Арменией завершились подписанием капитуляции со стороны Еревана в ноябре 2020 года, тем не менее, информационная война все еще продолжается с полным размахом.

В последнее время пользователи армянских соцсетей, различные телеграм-каналы выставляют различные видеоролики, на которых видно, как передислоцируется различная боевая техника.

Армянские пользователи соцсетей утверждают, что данная боевая техника находится на вооружении Ирана, который как шахматист-виртуоз расставляет ее у границ Азербайджана. Мол, война между Баку и Тегераном уже не за горами. Тем временем, Армения должна быть наготове, дабы воспользовавшись случаем, возвратить «оккупированные», как они называют освобожденные в ходе 44-дневной войны Вооруженными силами Азербайджана, территории.

Следует отметить, что армянская сторона неоднократно предпринимала шаги, направленные на обострение отношений между Баку и Тегераном.

Достаточно вспомнить об информационных взбросах армянской стороны прошлом. К примеру, многие еще помнят утверждение армян о том, что якобы на границе Азербайджана и Ирана готовятся разместить (или уже размещены) военные базы США, которые в час «Х» совершат нападение на Иран. Либо те же источники утверждали, что ирано-азербайджанской границе Израиль периодически запускает БПЛА  с целью провести воздушную разведку территории Ирана. Об этих и иных фактах дезинформации армянской стороны всем нам известно давно.

Хотя азербайджанская сторона неоднократно заявляла, в том числе, и на самом высоком уровне, что не допустит проявления каких-либо враждебных действий в отношении Ирана третьих сил со своей территории. Но, тем не менее, в Иране всегда находились те, кто предпочитал поверить лжи армянской стороны. И это периодически приводило к очередному витку напряжения в ирано-азербайджанских отношениях.

Тем временем стоит напомнить о том, что к началу очередного витка напряженности между двумя странами стало задержание водителей иранских грузовиков, пытавшихся незаконно въехать на территорию Азербайджана со стороны трассы Горис-Кафан. В связи с этим Азербайджан выразил протест Ирану.

Комментируя сложившуюся ситуацию, военный эксперт Узеир Джафаров в интервью Minval.az отметил, что армянский сегмент соцсетей часто сливает разного рода дезинформацию, которую подхватывают некоторые наши сайты и телеграм-каналы, и таким способом нагнетают обстановку.

«Ранее армяне сообщили о том, что якобы начштаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил о «готовности уничтожить Баку
и повесить чуть ли не каждого гражданина Азербайджана». Хотя понятно, что такого рода информации не могло быть. Официальный представитель Ирана не мог выступить с подобным заявлением. Это была армянская дезинформация. Тем не менее, наши все это подхватили, начали обсуждать и развивать эту тему. Хотя этого нельзя было допускать», — посетовал он.

По словам военспеца, обстановка остается напряженной.

«Некоторое беспокойство есть. Однако, не думаю, что все это может перерасти в активные боестолкновения. Это все игра на нервах и эмоциях. Это огромный минус, так быть не должно, потому что военные и так находятся в состоянии сильного напряжения. Тем временем, если войска дислоцируют с одного места на другое, все это вызывает возмущение и беспокойство», — добавил он.

По словам собеседника «Минвала», не бывает дыма без огня, и то, что происходит в последнее время на границе, вызывает только сожаление.

«На днях в ходе интервью президент Азербайджана Ильхам Алиев также выразил сожаление в связи с тем, что именно сейчас Иран почему-то решил провести какие-то учения рядом с нашими границами. Все это вызывает недовольство общественности Азербайджана. Если мы заявляем, что мы страны-соседи, дружественные, то должны, соответственно, уважительно относиться друг другу. Это касается не только Ирана, России, Армении. Это касается всех стран, которые находятся в регионе. К сожалению, в последнее время мы становимся свидетелями не двойного, а многократного увеличения различных игр вокруг нас», — отметил военспец.

Он напомнил о том, что ранее официальный представитель Ирана, после задержания водителей иранских грузовиков, пытавшихся проследовать в Карабах, после вручения ноты протеста дважды встретился с официальными лицами Азербайджана.

«При этом посол упомянул, что за транзитом грузов на территории Азербайджана, временно контролируемой российскими миротворческими силами, стоят частные структуры Ирана», — отметил он.

Как считает военспец в том, что происходит сейчас, есть и вина российских миротворцев. По имеющейся у Джафарова информации, в ходе последней встречи руководства Минобороны с новым командующим российских миротворческих сил российской стороне также напомнили о том, что ВС Азербайджана ранее была дана команда давать адекватный ответ на провокации армянской стороны на госгранице и в местах дислокации российских миротворцев.

«Поэтому, российская сторона должна сделать соответствующие выводы. Азербайджанская сторона крайне недовольна действиями РМС. Хотя и дипломатично, но все же мы дали им понять это, подчеркнув, что хотим воочию увидеть, как российские миротворцы образцово выполняют свою миссию. Но, к сожалению, мы видим совсем иную картину. Миротворцы заняты не совсем тем, чем они должны заняться», — пояснил собеседник «Минвала».

Он также напомнил о том, что в ходе встречи президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Тайыпа Эрдогана, состоявшейся накануне, стороны, помимо прочего, также обсудили карабахскую тематику.

Военспец не исключает того, что в ближайшее время мы можем стать свидетелями изменений в лучшую сторону.

«Насколько мне известно, российская сторона заявила о том, что примет серьезные меры. Какие именно меры — увидим в ближайшее время. Четвертый пункт трехстороннего соглашения, подписанного в ноябре, касающийся разоружения армянских боевиков, должен быть выполнен. Иначе, азербайджанская сторона предпримет все усилия для того, чтобы этот пункт трехстороннего соглашения был выполнен к годовщине подписания данного документа», — резюмировал  У. Джафаров.

Бахтияр Сафаров

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Саакашвили находится в Батуми и призывает сторонников собраться на площади Свободы в Тбилиси. Хроника

1 октября, 12:01

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в страну и выложил видеообращение, в котором заявил, что находится в Батуми. Пока неясно, действительно ли политик вернулся в Грузию или нет. В основанной им партии «Единое национальное движение» заявили, что не знают подробностей. А МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал границу страны.

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«Мы официально покажем Михаила Саакашвили завтра, в восемь часов пять минут».

Об этом сообщил член «Единого национального движения» Мурман Думбадзе.

По его словам, Михаил Саакашвили в настоящее время находится в Батуми.

«У него много сторонников. Его ждет вся Грузия, и мы официально покажем Саакашвили завтра, в 20:05. Я считаю, что надо действовать оперативно и он не должен появиться ни в коем случае. Он находится в Грузии. В эти минуты, секунды он находится в Батуми, и он сделал серьезное заявление, он сдержал свое слово, теперь слово за нами», — заявил Думбадзе.

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Агентство «Интерфакс» отмечает, что кадры на видео очень размыты и определить по ним местонахождение бывшего президента невозможно. «Дождь» отмечает, что  на опубликованных Саакашвили кадрах видно, что он находится в каком-то парке, на заднем плане можно рассмотреть высокие дома с подсветкой, на одном из зданий видна зеленая вывеска. Судя по картам Google Street View, изученных телеканалом, Саакашвили находится в северной части Приморского парка Леха и Марии Качиньских на юго-западе Батуми.

Зеленая вывеска на видео — это Legend Business Hotel. Рядом с ним — Orbi Beach Tower. При этом отель был построен лишь в 2018 году, в то время как Саакашвили покинул страну в 2013 году, что может указывать на то, что видео действительно свежее.

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Лидер грузинской партии «Лело» Мамука Хазарадзе назвал возможное возвращение на родину экс-президента Михаила Саакашвили доказательством того, что в Грузии отсутствует государство. Об этом сообщает портал «Грузия Online».

«Если это так, это доказывает то, что у нас нет государства, нет структур, нет границ, нет МВД, нет службы безопасности, которая прослушивает священнослужителей, вас, мирных граждан. Если это так, значит, государство разрушено», — заявил Хазарадзе и призвал дождаться точной информации о местонахождении Саакашвили.

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Михаил Саакашвили не в Грузии, сказал председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что видео, которое распространил экс-президент, снято не в Батуми.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили из Батуми заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывает людей собраться на площади Свободы в центре города, передает РИА Новости.

«Прошу вас об одном, 2 числа пойдем все на выборы и дадим голос Нацдвижению (оппозиционная партия Саакашвили «Единое национальное движение» — ред.)… Это решающие выборы для всей Грузии. Второго числа будем вместе считать голоса, а 3 октября соберемся на Руставели, на площади Свободы и когда нас станет 100 тысяч человек, никто не сможет нас победить. Я конечно же присоединюсь к вам… Я буду в Тбилиси вместе с вами 3 числа и 2 тоже. У меня вся надежда на вас, прошу вас, будьте активными», — заявил Саакашвили в видеообращении.

На видеозаписи Саакашвили гуляет по ночному бульвару Батуми. Он отметил, что все, что было новое построено в Батуми, является его проектом.

«Этот бульвар и всю эту красоту я строил не для русских туристов, иранцев и турков, а для вас, для вашего успеха и не хочу, чтобы все это осталось у других», — добавил он.

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Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела. По двум из них в 2018 году были вынесены приговоры: Саакашвили получил шесть лет тюрьмы по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и три года по делу об убийстве в 2006 году банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в Батуми.

Видео из Батуми экс-президент разметил в Facebook.

Однако по заявлению МВД Грузии, Саакашвили не пересекал государственную границу.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию.

«Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет», — сообщил Саакашвили, которого цитируют грузинские СМИ.

В свою очередь в МВД Грузии журналистам заявили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на грузинской территории.

Как отмечает On.ge, пока неясно, действительно ли политик вернулся в Грузию или нет. В основанной им партии «Единое национальное движение» заявили, что не знают подробностей.