«Русские заявили, что примут серьезные меры». Джафаров – об учениях Ирана и недовольстве Баку миротворцами

Несмотря на то, что боевые действия между Азербайджаном и Арменией завершились подписанием капитуляции со стороны Еревана в ноябре 2020 года, тем не менее, информационная война все еще продолжается с полным размахом.

В последнее время пользователи армянских соцсетей, различные телеграм-каналы выставляют различные видеоролики, на которых видно, как передислоцируется различная боевая техника.

Армянские пользователи соцсетей утверждают, что данная боевая техника находится на вооружении Ирана, который как шахматист-виртуоз расставляет ее у границ Азербайджана. Мол, война между Баку и Тегераном уже не за горами. Тем временем, Армения должна быть наготове, дабы воспользовавшись случаем, возвратить «оккупированные», как они называют освобожденные в ходе 44-дневной войны Вооруженными силами Азербайджана, территории.

Следует отметить, что армянская сторона неоднократно предпринимала шаги, направленные на обострение отношений между Баку и Тегераном.

Достаточно вспомнить об информационных взбросах армянской стороны прошлом. К примеру, многие еще помнят утверждение армян о том, что якобы на границе Азербайджана и Ирана готовятся разместить (или уже размещены) военные базы США, которые в час «Х» совершат нападение на Иран. Либо те же источники утверждали, что ирано-азербайджанской границе Израиль периодически запускает БПЛА с целью провести воздушную разведку территории Ирана. Об этих и иных фактах дезинформации армянской стороны всем нам известно давно.

Хотя азербайджанская сторона неоднократно заявляла, в том числе, и на самом высоком уровне, что не допустит проявления каких-либо враждебных действий в отношении Ирана третьих сил со своей территории. Но, тем не менее, в Иране всегда находились те, кто предпочитал поверить лжи армянской стороны. И это периодически приводило к очередному витку напряжения в ирано-азербайджанских отношениях.

Тем временем стоит напомнить о том, что к началу очередного витка напряженности между двумя странами стало задержание водителей иранских грузовиков, пытавшихся незаконно въехать на территорию Азербайджана со стороны трассы Горис-Кафан. В связи с этим Азербайджан выразил протест Ирану.

Комментируя сложившуюся ситуацию, военный эксперт Узеир Джафаров в интервью Minval.az отметил, что армянский сегмент соцсетей часто сливает разного рода дезинформацию, которую подхватывают некоторые наши сайты и телеграм-каналы, и таким способом нагнетают обстановку.

«Ранее армяне сообщили о том, что якобы начштаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил о «готовности уничтожить Баку

и повесить чуть ли не каждого гражданина Азербайджана». Хотя понятно, что такого рода информации не могло быть. Официальный представитель Ирана не мог выступить с подобным заявлением. Это была армянская дезинформация. Тем не менее, наши все это подхватили, начали обсуждать и развивать эту тему. Хотя этого нельзя было допускать», — посетовал он.

По словам военспеца, обстановка остается напряженной.

«Некоторое беспокойство есть. Однако, не думаю, что все это может перерасти в активные боестолкновения. Это все игра на нервах и эмоциях. Это огромный минус, так быть не должно, потому что военные и так находятся в состоянии сильного напряжения. Тем временем, если войска дислоцируют с одного места на другое, все это вызывает возмущение и беспокойство», — добавил он.

По словам собеседника «Минвала», не бывает дыма без огня, и то, что происходит в последнее время на границе, вызывает только сожаление.

«На днях в ходе интервью президент Азербайджана Ильхам Алиев также выразил сожаление в связи с тем, что именно сейчас Иран почему-то решил провести какие-то учения рядом с нашими границами. Все это вызывает недовольство общественности Азербайджана. Если мы заявляем, что мы страны-соседи, дружественные, то должны, соответственно, уважительно относиться друг другу. Это касается не только Ирана, России, Армении. Это касается всех стран, которые находятся в регионе. К сожалению, в последнее время мы становимся свидетелями не двойного, а многократного увеличения различных игр вокруг нас», — отметил военспец.

Он напомнил о том, что ранее официальный представитель Ирана, после задержания водителей иранских грузовиков, пытавшихся проследовать в Карабах, после вручения ноты протеста дважды встретился с официальными лицами Азербайджана.

«При этом посол упомянул, что за транзитом грузов на территории Азербайджана, временно контролируемой российскими миротворческими силами, стоят частные структуры Ирана», — отметил он.

Как считает военспец в том, что происходит сейчас, есть и вина российских миротворцев. По имеющейся у Джафарова информации, в ходе последней встречи руководства Минобороны с новым командующим российских миротворческих сил российской стороне также напомнили о том, что ВС Азербайджана ранее была дана команда давать адекватный ответ на провокации армянской стороны на госгранице и в местах дислокации российских миротворцев.

«Поэтому, российская сторона должна сделать соответствующие выводы. Азербайджанская сторона крайне недовольна действиями РМС. Хотя и дипломатично, но все же мы дали им понять это, подчеркнув, что хотим воочию увидеть, как российские миротворцы образцово выполняют свою миссию. Но, к сожалению, мы видим совсем иную картину. Миротворцы заняты не совсем тем, чем они должны заняться», — пояснил собеседник «Минвала».

Он также напомнил о том, что в ходе встречи президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Тайыпа Эрдогана, состоявшейся накануне, стороны, помимо прочего, также обсудили карабахскую тематику.

Военспец не исключает того, что в ближайшее время мы можем стать свидетелями изменений в лучшую сторону.

«Насколько мне известно, российская сторона заявила о том, что примет серьезные меры. Какие именно меры — увидим в ближайшее время. Четвертый пункт трехстороннего соглашения, подписанного в ноябре, касающийся разоружения армянских боевиков, должен быть выполнен. Иначе, азербайджанская сторона предпримет все усилия для того, чтобы этот пункт трехстороннего соглашения был выполнен к годовщине подписания данного документа», — резюмировал У. Джафаров.

Бахтияр Сафаров