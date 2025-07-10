В Беларуси санэпидслужба нашла нитраты в молодом картофеле из Азербайджана.

Подробности обнародованы в пресс-службе Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Специалисты при проверке в июне 2025 года обнаружили свежий молодой картофель из Азербайджана. Он был упакован 12 мая, срок его годности составлял 90 суток.

«Производителем картофеля выступает ООО AZERIXRAC (Азербайджан). Согласно информации, указанный картофель, не соответствует установленным требованиям безопасности по физико-химическому показателю «нитраты»», — говорится в сообщении.