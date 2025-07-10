Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL организовал медиа-тур в турецкие города Адана и Мерсин, приуроченный к 150-летию азербайджанской национальной прессы.

Поездка началась сегодня, 10 июля, и продлится до 13 июля. В рамках программы предусмотрен обучающий семинар для представителей СМИ. Участникам расскажут о структуре AZAL, особенностях работы авиакомпании, а также о специфике туризм-журналистики.

С 15 июня AZAL выполняет регулярные рейсы в расположенный рядом с этими городами Международный аэропорт Чукурова. Полёты осуществляются дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Расширение географии полётов в Турцию направлено на укрепление воздушного сообщения, развитие туризма, экономических и культурных связей между двумя братскими странами. Новый маршрут обеспечивает более удобные условия для путешествий не только в крупные города, такие как Адана и Мерсин, но и в прилегающие регионы.