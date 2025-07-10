Сабаильский районный суд города Баку избрал меру пресечения в отношении Алиева Рамиля Рамиз оглу (1991 г.р.) и Гасанова Исмаила Булудхан оглу (1974 г.р.) по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности (СГБ) республики. Согласно материалам дела, указанные лица, задержанные и доставленные в республику для проведения следствия в результате оперативно-розыскных мероприятий СГБ, совершили преступные деяния за рубежом и в Азербайджане, сообщает Report.

Они были осуждены за умышленное убийство и другие тяжкие и особо тяжкие преступления за рубежом и, находясь в пенитенциарных учреждениях России, были лично отобраны руководителем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Е.Пригожиным для привлечения к боевым операциям за денежное вознаграждение.

По материалам, представленным в суде, Р.Алиев и И.Гасанов участвовали в учениях и боевых операциях на территориях различных стран, а также подстрекали других граждан Азербайджана к совершению подобных деяний за пределами страны. В настоящее время ведется следствие по делу в отношении Алиева и Гасанова.

Указанных лиц арестовали на 4 месяца.