Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете на 2,3 млрд евро для поддержки усилий Украины по восстановлению и реконструкции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕК.

«Подписав соглашения на сумму 2,3 млрд евро, мы стремимся высвободить до 10 млрд евро инвестиций для восстановления домов, повторного открытия больниц, возрождения бизнеса и энергетической безопасности. Это солидарность в действии. Украина ежедневно приближается к ЕС — в энергетике, образовании, роуминге и культуре. Европа поддерживает Украину — сегодня и завтра», — сказала фон дер Ляйен во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в Риме.

Отмечается, что новый пакет соглашений на сумму 2,3 млрд евро, подписанных с международными и двусторонними государственными финансовыми учреждениями в рамках Ukraine Investment Framework, включает 1,8 млрд евро кредитных гарантий и 580 млн евро грантов.

Эти средства, в частности, пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса (500 млн евро в виде гарантий и грантов); масштабные проекты частного сектора в ключевых секторах, таких как энергетика, транспорт и производство (600 млн евро); муниципальную инфраструктуру в районах, пострадавших от войны, включая здравоохранение, городскую мобильность и жилье (520 млн евро) и т.д.