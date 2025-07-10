Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио предметно обсудили украинское урегулирование, а также обстановку вокруг Ирана и Сирии. Об этом сообщили в российском дипведомстве по итогам их встречи в Куала-Лумпуре.

«В развитие достигнутых договоренностей президентов России и США, в том числе в ходе их последнего телефонного разговора 3 июля, проведена обстоятельная сверка часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире. Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем», — информировали в МИД.

Главы внешнеполитических ведомств также подтвердили настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, подчеркнули важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий.

Россия и США продолжат конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств, подчеркнули в МИД РФ. Лавров и Рубио подтвердили настрой на восстановление контактов, чему могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения между РФ и США.