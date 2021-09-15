«Мы сейчас все в заложниках настроения SOCAR»: экономист Натик Джафарли – о росте цен на бензин

С самого утра страна получила сразу два шокирующих известия: очередное – уже ставшее какой-то своеобразной «традицией» – повышение цен на бензин марок «А-98 SUPER» и «А-95 PREMIUM» и повышение цен на некоторые сорта хлеба.

Теперь бензин марки «A-98» предлагается за 1,90 манат, «A-95″ — за 1,60 манат.

В SOCAR в очередной раз оправдались, а точнее, ограничились дежурным объяснением, что очередной рост цен на топливо обусловлен повышением цен на мировом рынке. И, соответственно, в стране подорожали импортируемые в Азербайджан виды топлива A-98 SUPER и A-95 PREMIUM».

Отметим, что повышение расценок на бензин в стране – уже третье по счету за 2021 год. Так, 5 января были увеличены расценки на автомобильный бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. Со 2 июня подорожала розничная цена автомобильного бензина марок «Premium Euro-95» и «Super Euro-98». 3 августа в Азербайджане подорожал автомобильный бензин марки «АИ-98» (Super).

Согласно комментарию Minval.az экономиста Натика Джафарли, в стране уже несколько лет как марки топлива марок 95 и 98 не регулируются Тарифным Советом. В этой структуре было заявлено, что именно рынок будет определять цены на бензин вышеуказанных марок, будет конкурентная среда, многочисленные игроки и рынок сам будет диктовать цены.

— Но чуда не произошло, пошел обратный процесс. Сейчас в стране SOCAR является единственным естественным, а точнее противоестественным, монополистом в этой сфере, и только эта компания имеет право привозить бензин вышеуказанных марок, и потому именно она сейчас диктуют цены. Остается открытым вопрос: а где обещанные «открытые многочисленные игроки»? Их нет, мы их не видим. В этом сегменте нет конкуренции вообще, и потому SOCAR диктует свои цены, апеллируя очередное повышение тем фактом, что «на мировых рынках поднялись цены на нефть, и потому цены на бензин у нас тоже поднимаются». Но это в корне неправильно! Вспомните, когда в прошлом году цены на нефть падали, мы не видели резкого снижения цен на бензин марок 95-98, не так ли? Единственная причина роста цен на вышеуказанные марки – монополистическое положение SOCAR. Именно отсутствие конкурентов позволяет этой структуре диктовать цены на бензин на внутреннем рынке. Государство, по сути, абстрагировалось от данного процесса, Тарифный Совет не вмешивается в формирование цены, и практически все мы сейчас в заложниках настроения одной компании. Я не удивлюсь, если цена на топливо до конца года взлетит до 2 манатов, а то и выше, так как других фирм, предлагающих рынку свои услуги в продаже данных марок бензина, нет.

Есть еще один немаловажный вопрос, который смущает и даже шокирует многих: Азербайджан – страна, которая вот уже больше 150 лет качает нефть, вроде бы солидный опыт, освоение технологий и так далее. Но качество производимого в стране бензина оставляет желать лучшего. В нашей стране оно всегда хромало, и сейчас тоже существуют большие проблемы в этой сфере. У нас производится бензин марки 92, и сам термин «качество» никак не вяжется с этой маркой. Низкое «качество» приводит к поломке машин, особенно инжекторных систем, а ведь эти поломки — излишние затраты для автомобилистов. Почему нефтяной Азербайджан до сих пор не смог построить нормальные нефтеперерабатывающие заводы, отвечающие всем современным требованиям, которые выпускали бы качественный и соответствующий всем евростандартам бензин – вот в чем основной вопрос, который много лет остается без ответа, а потому его спокойно можно отнести в разряд риторических.

Далее: почему нефтедобывающий Азербайджан должен зависеть от импорта в страну топлива марок 95 и 98? Ответ на поверхности: если бы правительство в свое время принимало бы правильные и умные решения, сейчас бы мы не только импортировали бы в страну бензин этих марок, а наоборот стали бы экспортерами, и это бы принесло в бюджет дополнительные огромные средства.

Яна Мадатова