Гасанов приказал армии адекватно отвечать на провокации на границе с Арменией и в местах дислокации миротворцев

30 августа в Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание.

В совещании, как сообщили в Минобороны, приняли участие заместители министров, командующие видами войск, начальники Главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиры воинских соединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, в том числе другие ответственные офицеры.

Анализируя обстановку на армяно-азербайджанской государственной границе и на территориях, где временно находится российский миротворческий контингент, министр обороны распорядился немедленно реагировать на провокационные действия противоположной стороны, уделять особое внимание вопросам материально-технического обеспечения.

Коснувшись запланированных мероприятий в Азербайджанской Армии, генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие указания по организации службы войск в подразделениях на освобожденных территориях, очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, созданию военной инфраструктуры, прокладке горных дорог и поддержанию их в постоянном рабочем состоянии, обеспечению готовности подразделений к зиме. Министр отметил важность уделения особого внимания соблюдению дисциплины и безопасности, в том числе пожарной безопасности, а также дальнейшему улучшению медицинского обеспечения военнослужащих.