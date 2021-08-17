«Армянский фашизм не будет меняться. Нельзя верить их порой льстивым словам». Полный текст выступления Алиева

16 августа в рамках поездки в Кяльбаджарский и Лачинский районы президент Ильхам Алиев поднял в городе Кяльбаджар государственный флаг и выступил. Пресс–служба президента опубликовала полный текст его выступления. Ниже – Minval.az публикует его без сокращений:

«В результате военной операции наши земли были освобождены от оккупации. Вторая Карабахская война навсегда останется в истории как наша славная Победа. В результате Победы Кяльбаджарский район вместе с Лачинским и Агдамским районами был освобожден от оккупантов. Подписав 10 ноября акт о капитуляции, Армения взяла на себя это обязательство и вынуждена была вернуть Азербайджану Кяльбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

В ходе боев в первые дни Второй Карабахской войны северная часть Кяльбаджара была освобождена от оккупантов Вооруженными силами Азербайджана. На территории горы Муров и ее окрестностях шли ожесточенные бои, у нас были шехиды. Но мы взяли стратегические высоты, что позволило нам контролировать и используемую армянами транспортно-коммуникационную инфраструктуру. Таким образом, взяв стратегические высоты в северной части Кяльбаджара, мы смогли в значительной степени ограничить движение армянских вооруженных сил в этом направлении, и они фактически не смогли пользоваться дорогой Басаркечяр-Кяльбаджар. Эта военная операция была составной частью контрнаступательной операции. Мы вели контрнаступательную операцию в нескольких направлениях, и каждое направление было важным, потому что, прорвав уже линию обороны на некоторых направлениях, мы освобождали земли, находившиеся под оккупацией, взяв стратегические точки на некоторых направлениях, можно сказать, парализовали движение армянской армии. На некоторых направлениях мы, просто проводя военные маневры, предотвращали передислокацию армянских вооруженных соединений. Таким образом, часть Кяльбаджара, малая часть, была освобождена на поле боя. Но основная часть, большая часть была освобождена после подписания Арменией акта о капитуляции.

Освобождение Кяльбаджара является историческим событием. А оккупация Кяльбаджара была большой трагедией нашего народа, потому что после оккупации в мае 1992 года Лачинского и Шушинского районов очередной целью врага был Кяльбаджар. В Азербайджане уже есть очень точное представление об оккупации Шуши и Лачина. Все знают, что оккупация Шуши и Лачина произошла в результате предательства тандема НФА-Мусават. В то время шла борьба за власть. Тандем НФА-Мусават стремился к власти, любой ценой старался захватить власть, и некоторые силы, которые находились под их контролем, некоторые предатели, можно сказать, сдали Шушу армянам. Шуша, можно сказать, не оборонялась. Находившиеся в Шуше некоторые вооруженные отряды покинули город, и Шуша фактически была сдана армянам. Именно в результате этого в Азербайджане произошел кризис власти и, воспользовавшись этим, тандем НФА-Мусават незаконными путями отстранил власть, совершив военный переворот, пришел к власти. Оккупация Шуши и Лачина является исключительно предательством тандема НФА-Мусават. Когда Кяльбаджарский район попал под оккупацию, тандем НФА-Мусават уже достиг своих грязных целей и находился у власти. Почти год находился у власти. Кяльбаджар был оккупирован в начале апреля 1993 года, и виновником этого является тандем НФА-Мусават, власть НФА-Мусавата. Их продажная, предательская, антинациональная власть обусловила оккупацию Кяльбаджара. Потому что весной-летом 1992 года они, можно сказать, были у власти и на протяжении года занимались только грабительством, взяточничеством, разбоем, беззаконием и другими грязными делами. Сейчас многие это забывают, а молодое поколение об этом не знает. Тот период был периодом нашей национальной трагедии, национального позора. Власть НФА-Мусавата была, возможно, одной из самых позорных в мире, а может быть и самой. Страна распадалась, гражданское противостояние в стране достигло пиковой точки, земли попадали под оккупацию, а они думали только о своих интересах и своей выгоде. Пришедшие к власти антинациональные элементы, можно сказать, изолировали Азербайджан от всех международных партнеров, иностранных партнеров, допустили грубые ошибки и во внешней, и во внутренней политике, совершили преступления. Оккупация Кяльбаджара – это деяние продажной власти НФА-Мусавата. После оккупации Кяльбаджара между Арменией и бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью возникла прямая географическая связь и оккупация других земель стала уже неизбежной. Потому что власть НФА-Мусавата не уделяла внимания строительству армии, в армии не проводилось никаких реформ. Наоборот, они использовали все средства для того, чтобы ослабить армию. Земли попадали под оккупацию, а они для защиты своей пошатнувшейся власти бомбили Гянджу. Они взяли в плен азербайджанских солдат. Эти видеокадры имеются. Здесь армяне совершали геноцид, разоряли наши города. Посмотрите в каком состоянии находится Кяльбаджар, другие города. Они же, взяв в плен азербайджанских солдат, хотели укрепить свою власть. А когда увидели, что и это уже невозможно, бежали и спрятались, дезертировали на государственном уровне. Власть НФА-Мусавата, те, кто стоял во главе этой власти – дезертиры, предатели, трусы, изменники, и это настоящая правда.

Конечно, для того, чтобы освободить наши земли, мы предпринимали свои шаги так, чтобы были освобождены все земли. Уже не секрет и то, что находившиеся на столе в период переговоров предложения не отвечали нашим интересам. Я открыто заявил об этом и именно поэтому не давал согласия на предложенный вариант. Потому что о чем шел разговор в течение последних 10 лет – Азербайджану могут быть возвращены 5 районов, а Кяльбаджарский и Лачинский районы могут быть возвращены Азербайджану после проведения референдума в бывшем Нагорном Карабахе. Конечно, мы никогда не могли согласиться на это. Потому что ни о каком референдуме не могла идти речь. Моя политика заключалась в том, — и я открыто об этом заявлял, — что все наши земли должны быть освобождены от оккупантов, территориальная целостность должна быть восстановлена полностью, нам не нужно половинчатое решение проблемы. Именно поэтому азербайджанская сторона не давала согласия не выдвигаемые предложения. А потом выяснилось, что и Армения не согласна с ними. Потому что целью Армении было навечно сохранить под оккупацией эти земли, все захваченные земли. Это показывают появляющиеся сейчас новые данные, а также картина на освобожденных территориях. Те, кто хотел передать земли, никогда не стал бы строить 6 линий обороны. Сейчас выясняется, что их целью было сделать статус-кво вечным, не возвратить ни пяди земли, затягивать вопрос. Полагаясь на своих иностранных покровителей, они делали это на протяжении 30 лет и хотели сохранить это еще 300 лет. Они считали, что эта политика принесет им выгоду. Считали, что Азербайджан не будет освобождать свои земли военным путем. Считали, что кто-то нас остановит, что их покровители будут, как говорится, влиять на нас, оказывать давление. Но они не знали, что азербайджанский народ живет одной целью – положить конец оккупации, изгнать врага с наших земель, чтобы мы вернулись на земли предков, и мы вернулись. Вернулись, уничтожив армянскую армию, разбив голову армянскому фашизму, наказав армянских палачей, отомстив за кровь наших шехидов. Вернулись, стоим сегодня здесь и будем стоять вечно!

Вторая Карабахская война, еще раз хочу сказать, — это наша историческая Победа. В многовековой истории Азербайджана подобной победы не было. Есть уже достаточно информации о войне, и я не хочу повторять. Ход войны всем известен. Просто сейчас надо дать очень детальную и обширную информацию о войне и довоенном периоде в наших учебниках, научных трудах, статьях, книгах, чтобы мы зафиксировали эту историю такой, какая она есть, написали эту историю такой, какая она есть, чтобы грядущие поколения всегда ее знали и не забывали, в том числе не забывали варварства армян.

Но говоря сегодня эти слова о Второй Карабахской войне, хочу обратить внимание на один вопрос. Эта война одновременно означает полное уничтожение армянской мифологии. Потому что на протяжении долгих лет, в течение 30 лет армяне хвастались «военной победой». Армяне выдумали миф о том, что их армия «непобедима» и может удерживать эти земли под оккупацией вечно. Мы разрушили этот миф. Сегодня армянской армии нет. Армянская армия была полностью уничтожена. Абсолютное большинство вооружений армянской армии уничтожено или взято в качестве трофеев и сейчас демонстрируется в Парке военных трофеев. Мы положили конец мифологии, которая преподносила армянскую армию как «непобедимую армию».

Второй миф заключался в том, что армянский солдат «смелый» и может победить в любой войне. Мы разгромили и этот миф. Армянский солдат – дезертир и трус. Они сами признали и это было доказано, что в период войны в армянской армии было 10 тысяч дезертиров. В Азербайджанской армии не было ни одного дезертира. То есть, этот миф тоже был разрушен. Армянский солдат – дезертир.

Очередной миф состоял в том, что азербайджанцы не будут сражаться за свои земли, они смирились с этим положением, и если на протяжении почти 30 лет не начали войну, то не начнут и после. Мы разрушили и этот миф. Мы показали, что никогда и не думали мириться с этим положением. Я неоднократно говорил это. Во всех выступлениях говорил, что мы никогда не смиримся с этим положением, любой ценой освободим наши земли от оккупантов, и мы сделали это. Эта мифология тоже была разнесена в пух и прах.

Еще один миф был связан с их так называемыми «полководцами». Якобы в Армении есть такие выдающиеся генералы, полководцы, что они могут выполнить любую военную задачу. Мы увидели, что их генералы – воры, торгаши, продающие тушенку. Их полководцы тоже трусы и дезертиры. Ходжалинские палачи Кочерян, Саргсян, Оганян в период войны влезли в Карабах, находились там. Но когда они увидели, что победоносная Азербайджанская армия героически освобождает свои земли, то бежали и спрятались. Следует спросить у них, почему они оттуда вышли? Они была в Ханкенди, все трое. Почему убежали? Почему спрятались? Я говорил, еще раз говорю, снимите эти железки и выбросьте в мусорный ящик. Вы – дезертиры, трусы. Мы вас уничтожили. Бывший министр обороны, сыгравший одну из самых активных ролей в Ходжалинском геноциде, еле унес ноги из Шуши, спасся в последний момент. Они бежали как зайцы. Мы их уничтожили. Уничтожили их так называемых «героев», «героев» «Арцаха», не существующего «Арцаха». Они будут жить с этим клеймом вечно. Дезертиры, предатели, палачи, трусы – они могут вести войну только с безоружным населением. Так же, как когда они в свое время, оккупировали Ходжалы. Здесь, можно сказать, не было сил, которые оказали бы им сопротивление, были мирные граждане. Мирные граждане, которые жили вот в этих домах, и в апреле, когда здесь еще не растаял снег, большая часть их погибла. Им устроили западню, когда они шли в сторону Гянджи через Муровдаг, по Омарскому перевалу. Их – детей, женщин, стариков убили. Они вынуждены были босыми, в морозную погоду, перейдя через Омарский перевал, преодолев дорогу в десятки километров, покинуть эти места. И многие из них не дошли, замерзли, умерли. Это – армянское варварство. Мы победили варваров. Мы спасли регион от варваров, фашистов. Это никто никогда не должен забывать.

Один из армянских мифов был в том, что армяне якобы имеют древнюю историю, культуру и живут здесь среди «диких мусульман». Якобы они – очаг культуры на Кавказе, ее колыбель или последний оплот. Вот их культура. Смотрите на эти здания, раскопанные могилы, разрушенные мечети. Это сделали не какие-то инопланетяне, это сделали армяне. Причем не в период Первой Карабахской войны, а после нее, целенаправленно, как варвары, дикари, вандалы, по одному уносили кирпичи и камни и строили для себя хижины.

Когда они должны были уже уйти отсюда после подписания акта о капитуляции, они попросили у нас время. Руководство России обратилось к нам, чтобы им дали дополнительно 10 дней, потому что они не могут собрать свой скарб. Дайте им время, чтобы они вышли. Мы снова проявили гуманизм, снова дали им время – до 25 ноября. А что они сделали за это время? Сожгли, разрушили не принадлежавшие им дома, в которых они незаконно поселились. Сейчас вдоль дороги видны эти дома. Вырубили, сожгли деревья. Вот оно — армянское варварство. Время меняется, а армянский фашизм не меняется и не будет меняться. Никто не должен этого забывать. Сейчас нельзя верить их порой льстивым словам. Тот, кто хочет поверить, пусть представит эту картину: разрушенные Агдам, Физули, Шушу, Кяльбаджар, Лачин, Зангилан, Губадлы, Джебраил. Деяния армянских варваров налицо. Однако их покровители не хотят этого видеть. Но они должны это увидеть и увидят. Мы заставим их это увидеть. Мы сейчас издаем книги, я дал указание, будут и презентации. В зарубежных странах будут выставки. Мы покажем, и те, кто не хочет этого видеть, вынуждены будут увидеть. Увидят, что такое армянский фашизм, армянское варварство.

В период оккупации армяне также незаконно грабили наши природные ресурсы. В этом им помогали некоторые иностранные компании. У этих компаний сейчас два пути: либо они выплатят нам компенсацию, либо пойдут под международный суд.

Уже начались судебные процедуры. Мы дали этому старт, пригласили известные международные юридические компании и сейчас готовятся судебные дела. В Кяльбаджаре иностранными компаниями эксплуатировались наши золотые месторождения в Сеюдлю, в Зангилане – в Вежнели, в других местах. Эти компании не знали, что это азербайджанская земля? Знали! Но они не придавали этому значения. Сейчас они ответят. Мы сказали, если они не хотят, чтобы мы их опозорили на весь мир, пусть придут, возместят нам нанесенный ущерб, выплатят компенсацию и после этого могут спокойно жить.

Наши леса уничтожены армянами. Сейчас у нас есть фотографии «Азеркосмоса» – сколько тысяч гектаров находилось под лесами до оккупации и сколько сегодня. Армяне уничтожили, то есть, вырубили около 60 тысяч гектаров площадей с деревьями, лесной фонд. Вырубили, разграбили, увезли. Я слышал, что там очень быстрыми темпами развивался паркетный бизнес. А это — грабительство, и они ответят за это грабительство. Они отравили наши реки. В каком состоянии находится Охчучай? Охчучай – это природная катастрофа и ее отравила тоже иностранная компания. Эта компания должна ответить и ответит. Весь нанесенный ущерб подсчитывается. На всех освобожденных землях, в городах, селах сейчас проводятся мониторинг, паспортизация, готовятся паспорта всех домов, фиксируется нанесенный ущерб, и мы потребуем возмещения всего нанесенного ущерба в международных судах.

Природные богатства были разграблены, эксплуатировались, наши реки отравлены, наши леса вырублены, наши дома разрушены, наши мечети снесены. Кто это сделал? Армяне! Они должны ответить и ответят.

Мы же сейчас дали старт широкомасштабным восстановительным работам. В том числе в Кяльбаджарском и Лачинском районах, в Восточно-Зангезурском регионе. Часть этих работ сегодня уже была здесь отмечена – начала действовать подстанция, я ознакомился со строительством гидроэлектростанции, был заложен фундамент международного аэропорта в Лачинском районе, заложены фундаменты двух тоннелей и уже реализуются другие инфраструктурные проекты. В то же время мы в качестве пилотных проектов направили, командировали сюда жителей Кяльбаджарского и Лачинского районов, занимающихся пчеловодством и животноводством, создали условия для того, чтобы они начали работать, и уже дан старт этим работам.

Одновременно мы укрепляем государственную границу в направлении Кяльбаджара и Лачина. Эта граница почти 30 лет находилась в руках армян, и в мае, когда сошел снег, мы вышли к этим границам, заняли свои позиции, разместились в Зангезуре и закрепляемся там. Это наша земля. Звучащие с армянской стороны мысли абсолютно необоснованны. Мы находимся на своей земле. Гарагель наш, другие места тоже наши. Мы пришли. 30 лет эта территория была в руках армян. Если эта граница проходила там, где говорят они, то стояли бы на этой границе. Стояли бы, сказали бы, что это граница. А что случилось? После того, как мы пришли и встали, они сказали, нет, мы стоим не на том месте. Мы стоим на правильном месте, стоим там, где надо, и если захотим, то встанем там, где считаем нужным. Пусть это никто не забывает. Поэтому сейчас по линии Министерства обороны и Пограничных войск вдоль всей границы – от Муровдага до реки Араз — создается вся пограничная инфраструктура, воинские части, мы укрепляемся на этих границах.

Идет процесс прокладки дорог внутреннего значения протяженностью 700 километров. Я еще не говорю об основных междугородних дорогах, об этих проектах предоставлено достаточно информации. Идет процесс прокладки 700 километров дорог, ведущих к нашим границам, и до наступления зимы будет проделано примерно 80 процентов этой работы. То есть, грунтовых, покрытых щебнем дорог, что даст нам возможность и передвигаться, и закрепиться в этих регионах с военной точки зрения. Конечно, на азербайджано-армянской границе слово за нами. Это естественно и будет так и дальше. В связи с этим вопросом порой в каких-то иностранных кругах озвучиваются неадекватные мысли. В этом нет необходимости. Мы стоим там, где посчитали нужным, если это кого-то беспокоит, нервирует, то пусть, как говорится, пойдут и выпьют воды.

Как вам известно, моим распоряжением были созданы 14 экономических районов. Среди них внимание привлекло создание двух экономических районов – были созданы Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы. Считаю, что это тоже очень правильный шаг. Он опирается на историю, в то же время нацелен в будущее. Потому что и Карабах, и Зангезур – наша историческая земля, земля наших предков. В Карабахском экономическом районе объединены все районы, относящиеся к Карабахскому региону. В Восточно-Зангезурском экономическом районе объединены районы, относящиеся к Восточному Зангезуру. А Западный Зангезур сейчас находится под контролем Армении. Но в результате создания Зангезурского коридора мы, конечно же, воспользуемся им и вернем своих граждан на земли их предков. Такие планы есть, и это естественно. Потому что наши граждане были насильно изгнаны с территории нынешней Армении, не только из Зангезурского, но и с Гейчинского махала – он граничит с этими местами, – и они имеют полное право жить на земле своих предков. Мы оставляем это на последующий период.

На нынешнем этапе наша основная задача – закрепить результаты войны, закрепиться на освобожденных территориях, и дальше усилить свои позиции на азербайджано-армянской границе. Уже дан старт работам по реконструкции, восстановительным работам, это тоже одна из основных задач. Постепенное возвращение на освобожденные территории бывших вынужденных переселенцев – это тоже задача, стоящая на повестке дня. Я уже говорил, что через несколько месяцев в Зангиланском районе разместится первая группа бывших переселенцев. В то же время выбраны пилотные села и в Агдамском, Джебраильском, Физулинском и Ходжавендском районах. Уже идут работы, чтобы мы дали старт восстановлению этих сел и вернули туда граждан. Утвержден генеральный план города Агдам, в ближайшие месяцы планируется утвердить генеральные планы других городов.

Таким образом, правильно определив предстоящие основные цели, мы добьемся их реализации. Сегодня мы здесь, в Кяльбаджаре, одном из самых красивых уголков Азербайджана, и отныне мы будем жить здесь вечно. Да здравствует Азербайджан! Славу азербайджанскому народу!»