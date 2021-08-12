Спасти Армению может не Иран, а перезагрузка отношений с Азербайджаном и Турцией

«Горячие» прореваншистские проекты, которые всерьез предлагает Ереван в противовес возможностям открытия коммуникаций и границ, трещат по всем фронтам. Недавняя встреча премьер-министр Никола Пашиняна с новоизбранным президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая, по мнению ряда армянских политологов, должна была стать решающей в этом смысле, закончилась еще один «пшиком», а именно обсуждением проектов, которые никак не могут быть реализованы Арменией и Ираном много лет. Все это говорит лишь о том, что Еревану давно пора перестать грезить и перейти, наконец, к формату полной перезагрузки отношений с Азербайджаном и Турцией. Иные пути однозначно ведут в бездну.

Большая часть экономических «мегапроектов», которые нынче предлагает Ереван в обход пакету предложений от Азербайджана и Турции и которые, якобы, могут «полностью и практически внезапно оживить армянскую экономику» связаны именно с Ираном. Но почему? Ответ прост: у Армении, находящейся в состоянии изоляции, все пути ведут в Иран. Правда, есть еще и Грузия, но у этой страны с Арменией тоже не сложилось, ибо Грузия имеет свои обязательство перед Азербайджаном по транспортировке грузов в Армению, если они проходят по территории нашей страны. Кроме того, и сам Тбилиси не очень активно настроен наращивать свое сотрудничество с Ереваном. И потому с учетом этих фактов Грузию тоже можно смело исключить из «списка спасательных кругов» для Армении.

Последняя «надежда» в лице нового президента Ирана Эбрахима Раиси и его правительства для Армении вряд ли порадует чем-то новым. За тридцать лет сотрудничество Армении и Ирана отметилось списком крупно распиаренных Ереваном (но так и не реализованных) проектов, которых так много, что за ними не видно тех проектов, которые все-таки были реализованы. Например, газопровод Иран-Армения – он вполне реален, и даже функционирует.

Однако, как стало известно, все перспективы по экономическому сотрудничеству Тегерана и Еревана ограничились обсуждением старых, до боли известных тем. Как сообщают СМИ, стороны обсудили возможность обеспечения активной деятельности свободной экономической зоны «Мегри» и возможность применения режима свободной торговли Ирана с ЕАЭС в качестве стимула для развития сотрудничества в этой сфере. Также обсуждалось строительство автомагистрали Север-Юг, возможности развития сотрудничества в энергетической сфере. Кроме того, собеседники обсудили шаги, предпринятые для начала строительства 3-й высоковольтной линии электропередачи Иран-Армения, продление программы обмена газа и электроэнергии, увеличение объемов обмена газа и электроэнергии после ввода в эксплуатацию третьей высоковольтной линии.

Но как раз все перечисленные проекты являются яркими символами «долгостроя» в отношениях Ирана и Армении. Неужели все так плохо? Безнадежность этих обсуждаемых тем подняли практически на смех даже сами оппозиционные армянские СМИ.

Свободная экономическая зона «Мегри» и линия электропередач с Ираном – по мнению армянских СМИ, «замороченные» правительством Пашиняна проекты.

«Конечно, сегодня премьер Пашинян сколько угодно может с невинным видом рассуждать на встрече с новоизбранным президентом Ирана Эбрахимом Раиси о СЭЗ «Мегри» как о важном средстве развития торгово-экономических связей между двумя странами. Но факт остается фактом: за 3 с лишним года правительство Пашиняна не сделало ровным счетом ничего для того, чтобы продвинуть стратегический для страны проект», — пишут с ехидцей армянские журналисты.

Созданный еще пять лет назад СЭЗ в Мегри, на который так надеялся весь ЕАЭС, планирующий торговать с Ираном, так и не состоялся. Началось все со скандалов, что земли самого СЭЗ скупили коррумпированные армянские чиновники, а далее полезли более крупномасштабные казусы. Как отмечают армянские СМИ, недавно министр экономики Ваан Керобян снова попытался выяснить, почему у Армении не склеивается торговля с Ираном – даже после приглашения частных инвесторов. Но объяснить так и не смог в результате.

В ходе встречи Пашиняна и Раиси обсуждался также ход строительства 3-й высоковольтной ЛЭП Иран — Армения напряжением в 400 кВ — еще один долгоиграющий совместный проект двух стран, который позволил бы втрое расширить объемы перетоков электроэнергии и усилить бартерную программу «иранский газ в обмен на армянскую электроэнергию». Но тут помимо низких темпов стройки возникают барьеры более серьезного характера.

В последнее время у Армении серьезные проблемы с исполнением обязательств по снабжению электроэнергией Ирана, особенно после потери гидростанций в Карабахе, откуда Ереван нещадно качал электроэнергию, вызванных, в том числе и закрытием на ремонт аварийной АЭС в Мецаморе. В связи со всеми этими проколами у Армении возникла серьезная проблема с ресурсом электроэнергии даже для своих собственных нужд.

Обсуждаемый проект автодороги «Север-Юг», который по планам должен был соединить Армению и Иран — один из самых одиозных в Армении. Он отметился множеством коррупционных схем и судебных разбирательств в 2018 -19 годах, в результате которых стройка просто встала за неимением средств, предварительно разворованных. Первоначально предусматривалось, что строительство автомагистрали будет завершено в 2016 году, затем сроки переиграли на 2019 год. Но, тем не менее, на сегодняшний день выполнена лишь часть работ, и сроки реализации проекта были вновь отодвинуты на 5-10 нереальных лет. В целом проект по разным оценкам оценивается в $2 млрд, хотя изначально планировалось направить на его реализацию всего $980 млн.

Еще один распиаренный «мыльный пузырь» – возможность прокачки нефти из Ирана в Армению по уже упомянутому газопроводу Иран-Армения. Что же касается прокачки нефти по газопроводу, то и у этой идеи немало изъянов. Технически заменить в трубе газ нефтью можно, но это удовольствие обойдется весьма недешево: потребуются десятки миллионов долларов, причем раскошелиться должен не только Иран, но и Армения. Между тем уже понятно, что задавленный санкциями Иран на данный момент попросту не имеет средств на «мегапроекты» армянской стороны, он вполне готов от них отказаться.

Далее можно приводить еще целый ряд проектов от Еревана, которые уже не имеют экономической рентабельности и смысла, потому что инициатива по их воплощению была уже давно перехвачена Азербайджаном. Как, например, в случае со строительством железнодорожного транзита Баку-Тбилиси-Карс и выделенный Баку кредит в 500 млн долларов Тегерану — на строительство железной дороги Решт — Астара. А в Армении все еще продолжает грезить об «уникальном» железнодорожном маршруте, который «соединит Иран, Армению и Россию». И потому хочется сказать с ехидцей: позвольте, но уже все решено, проснитесь, наконец.

Между тем, по мнению аналитика российского Фонда национальной энергобезопасности, эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, Армении ничего не остается, как заявлять о продолжении своих проектов, исключающих участие Азербайджана. В разговоре с Minval.az он отметил, что многие проекты позиционируются как альтернатива азербайджанским аналогам, и заявляются, как конкуренты. Именно с политической точки зрения эта тактика рациональна. Ведь тема противодействия Азербайджану в Армении стала еще более актуальной.

А вот с экономической точки зрения, по мнению Юшкова, многие армянские проекты имеют большие проблемы. На их реализацию у самой Армении недостаточно средств, иностранные инвесторы не спешат вкладывать свои деньги, ибо то, что интересовало иностранные компании и другие страны, реализовывалось и раньше.

«Надежды на то, что именно сейчас в Армению придут какие-то новые иностранные инвесторы, фактически ни на чем не основаны, ведь различных рисков не убавилось, а наоборот, прибавилось. А инвесторы ценят стабильность. Конечно, Армении экономически было бы выгодно убрать политический фактор и начать взаимодействие со всеми региональными участниками. В современных условиях политика в Армении превалирует над экономикой. Поэтому, думаю, политически мотивированные проекты будут поддерживаться государством», — отмечает И. Юшков.

Таким образом, Армения и ныне продолжает существовать в своей «стране грез», как и предыдущие тридцать лет, но уже с вполне определенным мало обнадёживающим экономическим диагнозом, поэтапно погружаясь в болото демографических и социальных проблем, из которого на одной «урапатриотической» риторике ей будет выбраться уже попросту невозможно.

В.Мансуров