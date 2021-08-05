В Черном море начались военные учения с участием Азербайджана и НАТО

5 августа, 15:47

В Украине началась активная фаза международных военных учений Dive-2021 с участием Азербайджана, стран НАТО и Украины. Об этом Военно-морские силы (ВМС) Украины сообщают на своей странице в Facebook.

Учения проходят в Черном море. Помимо Украины в них участвуют члены Североатлантический альянса — США, Болгария, Румыния. Также в учениях задействованы военные Грузии и Азербайджана. Во время учебных маневров военные объединенной международной группы отработают синхронизацию действий под водой.

В частности, военнослужащие проведут парные водолазные спуски на глубину более 30 метров, отрепетируют оказание первой медицинской помощи в случае обнаружения кислородной болезни, а также проведут тренировочные операции подводного разминирования.

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Елисейский дворец: Макрон провел переговоры с Алиевым, достигнута договоренность

5 августа, 17:21

Лидеры Франции и Азербайджана Эмманюэль Макрон и Ильхам Алиев поговорили по телефону, достигнута договоренность о сотрудничестве в интересах региональной стабильности. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Лидеры Франции и Азербайджана отметили важность усилий Минской группы ОБСЕ для достижения региональной стабильности.

«Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон договорились о сотрудничестве в целях укрепления стабильности в регионе, опираясь на поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США)», — отметили в администрации французского лидера.