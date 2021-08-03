Зеленский: Крым никогда не будет русской территорией, его возвращение — это вопрос времени

3 августа, 13:59

Крым никогда не будет русской территорией, его возвращение — это вопрос времени. Об этом в интервью телеканалу «Дом» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Россия не сможет полюбить Крым так, как Украина. «Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны вкусные, и ты когда кушаешь эти рапаны, я ищу, а где там песочек. Потому что в детстве было так— на зубах. Это невозможно привить. Это мое. Я этот Крым знаю <…> Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля», — сказал украинский лидер.

Зеленский считает, что для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория. «Хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, Ялту и так далее. Сотрите эту историю. Невозможно это. Все они вернутся к себе домой», — заключил глава государства.

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Парламент лишил Салимова депутатской неприкосновенности

3 августа, 12:42

Милли Меджлис принял решение о лишении депутатской неприкосновенности депутата Салимова Эльданиза Адил оглу.

В Генеральной прокуратуре был изучен поступивший из Министерства внутренних дел материал о том, что 29 июля около 01 часа депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов в ресторане “Старый Двор” в городе Хачмаз применил насилие в отношении исполняющего служебные обязанности сотрудника полиции.

По собранному материалу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджана, проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.