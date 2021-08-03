Главу «Белорусского дома в Украине» нашли повешенным в Киеве

3 августа, 12:40

Пропавший в Киеве глава «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов найден повешенным в одном из парков.

2 августа стало известно об исчезновении Шишова в украинской столице.

«Гражданина Белоруссии Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания», — сообщает столичное управление Национальной полиции Украины на странице в Facebook.

С места происшествия были изъяты мобильный телефон и личные вещи мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. В полиции не исключают версию о том, что это могло быть убийством, замаскированным под суицид.

«Белорусский дом в Украине» — некоммерческая общественная организация, созданная для помощи белорусам.

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Парламент лишил Салимова депутатской неприкосновенности

3 августа, 12:42

Милли Меджлис принял решение о лишении депутатской неприкосновенности депутата Салимова Эльданиза Адил оглу.

В Генеральной прокуратуре был изучен поступивший из Министерства внутренних дел материал о том, что 29 июля около 01 часа депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов в ресторане “Старый Двор” в городе Хачмаз применил насилие в отношении исполняющего служебные обязанности сотрудника полиции.

По собранному материалу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджана, проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.