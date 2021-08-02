США советуют своим гражданам не ездить в Грузию

2 августа, 18:44

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выдали для Грузии туристическую справку уровня 4, это означает, что в стране очень высокий уровень распространения COVID-19. Об этом сообщает Бюро консульских дел Госдепартамента США.

В то же время Госдепартамент США предостерегает граждан США от поездок в оккупированные Россией регионы Грузии, в Южную Осетию и Абхазию из-за риска совершения преступлений, гражданских беспорядков и наличия мин.

«Российские войска и пограничники оккупируют Южную Осетию и Абхазию. Точное расположение административных границ определить сложно. Въезд на оккупированные территории, скорее всего, приведет к вашему аресту, тюремному заключению и/или штрафу. В регионе происходят нападения и криминальные инциденты. Противопехотные мины представляют опасность для путешественников вблизи границ обеих территорий.

Правительство США не может оказывать экстренные услуги гражданам США, путешествующим в Южную Осетию и Абхазию, поскольку государственным служащим США запрещено ездить туда», — сказано в сообщении.

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Эксперты VMedia разоблачают мегафейки армянской пропаганды: видео

2 августа, 20:37

Youtube-канал VMedia начинает проект по разоблачению мегафейков армянской пропаганды и исторической науки под названием «Пари на миллиард долларов». Авторы проекта готовы дать миллиард долларов каждому, кто сможет опровергнуть приводимые ими факты.

Факты против фейков!

По мнению создателей проекта, столь значительная сумма в миллиард долларов призвана подчеркнуть масштабность разоблачаемых фейков, которые являются краеугольными камнями официальной армянской историографии и пропаганды. Именно эти мегафейки и строящаяся на них политика армянского государства являются причиной того, что на Южном Кавказе уже более века ведутся кровопролитные войны и регион никак не может перейти к мирному сосуществованию.

Канал VMedia уверен, что запрос на такой проект существует, прежде всего, в самом армянском обществе, и поэтому он презентуется «В рамках информационно-просветительской поддержки армянской общественности».

Первый фильм выходит под названием «Почему уже более века на Южном Кавказе ведутся войны?»