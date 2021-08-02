Власти России собрались запретить вывоз бензина на три месяца

2 августа, 16:59

Минэнерго России еще в пятницу, 30 июля, предложило правительству выдать поручение о запуске процедуры запрета экспорта бензина в ускоренном порядке. Об этом со ссылкой заявление министра Николая Шульгинова, которое цитирует пресс-служба ведомства, сообщает «Интерфакс».

Источники агентства указывают, что речь идет об ограничении вывоза марок Аи-92 и Аи-95 сроком на три месяца. Представители вице-премьера Александра Новака, ответственного за энергетику, не прокомментировали эти сведения.

При этом за несколько часов до этого сообщения Новак рассказал журналистам, что Минэнерго не устраивает динамика биржевых цен на бензин и вариант запрета экспорта сохраняется.

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ANAMA — об обнаружении 625 НРБ

2 августа, 17:12

ANAMA обнародовала ежемесячную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

В Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джабраильском и Зангиланском районах с 1 по 31 июля было обнаружено 545 противопехотных мин, 85 противотанковых мин и 625 неразорвавшихся боеприпасов, сообщили в агентстве.

Сообщается, что от мин и НРБ очищено 677 гектаров территории.