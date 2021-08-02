Задержаны врачи, продававшие COVID-паспорта

Генпрокуратура и МВД распространили совместное заявление.

Сообщается, что в результате проверок, проведенных на основании поступившей информации, было установлено, что в нескольких медицинских учреждениях на территории столицы информация о некоторых гражданах взамен денежной суммы размещалась в системе электронной регистрации «e-TƏBIB» без прохождения вакцинации и тем самым эти граждане обеспечивались поддельными COVID- паспортами, якобы они были вакцинированы.

В ходе проведенной операции было установлено, что регистратор поликлиники №11 Сабунчинского района Назрин Мамедова в сговоре с врачами этого медицинского учреждения и Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку Гюльнарой Медатзаде и Вагифом Мирзаевым получили от граждан денежные средства в размере 150 манатов и предоставили им поддельные документы, подтверждающие их вакцинацию без прохождения процедуры вакцинации. Также стало известно, что эти лица, получив таким же способом деньги от граждан, включили их имена в список вакцинированных в системе электронной регистрации «e-TƏBIB».

Аналогичный случай произошел в Центре здоровья в Кюрдаханы. Установлено, что врач Центра Аяз Керимов, войдя в сговор с медсестрой Кямалей Алиевой, за деньги, полученные от граждан, вносили данные о вакцинации в электронную систему «e-TƏBİB». Таким образом медработники выдавали фальшивые документы о вакцинации граждан. По факту в Следственном управлении Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел ведется расследование. Генеральная прокуратура и МВД обращаются к гражданам с просьбой сообщать в колл-центр 961, «горячую линию» 161 Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре, а также на страницы Генпрокуратуры в социальных сетях по фактам выдачи гражданам поддельных документов, связанных с вакцинацией против коронавируса, а также результатов теста на COVID-19.