В результате ракетного удара йеменских хуситов по военному лагерю в провинции Шабва на юге Йемена погибли около 40 военнослужащих, есть раненые. Об этом сообщает издание Al-Wajha со ссылкой на предварительные данные.

По информации издания, хуситы нанесли удар баллистической ракетой во время учебных занятий батальона быстрого реагирования, входящего в состав южных сил. Подразделение понесло значительные потери.

Отмечается, что окончательное число погибших и пострадавших пока не подтверждено официальными источниками.