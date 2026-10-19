В азербайджанском секторе Каспийского моря обнаружена контрабанда наркотиков.

Как сообщает Государственная пограничная службу Азербайджана, наркотические средства общим весом 8 кг 600 г были обнаружены в районе Лянкяранского рейда, в 20 морских милях от берега.

Операция проведена совместными усилиями подразделения берегового контроля, пункта технического наблюдения и пограничного корабля Береговой охраны.

Кроме того, пограничники обнаружили и изъяли мешок с синтетической сетью длиной 350 метров.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.