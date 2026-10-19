В селе Алар Джалилабадского района дети вынуждены учиться в ужаснейших условиях, средняя школа номер 3 находится в плачевном состоянии. На днях в социальной сети распространились кадры, сделанные в учебном заведении: здесь полностью прогнил пол, а стены так и сыплются. Старое здание, вероятно, в последний раз отремонтированное несколько десятков лет назад, продолжает выполнять функцию учебного заведения. Здесь получают знания свыше 200 учащихся.

Учатся дети в прокоптившихся классах, которые с приходом холодов будут отапливаться дровяными печами. Не каждый знает, каково это — учиться в таком классе, который то и дело затягивает едким дымом от плохо просушенных дров. Но учителя и дети вынуждены продолжать работать и учиться в таких условиях. Несмотря на это, районная администрация не приводит школу в надлежащее состояние, тогда ремонт одноэтажного здания -потребует не так много финансовых вложений.

Надо сказать, что село Алар — одно из самых густонаселенных пунктов в Джалилабадском районе. Там проживают около 8 тыс. человек. Помимо школы № 3, в селе действуют еще два учебных заведения. Кстати, условия в двух других школах лучше.

Комментируя проблему, эксперт в сфере образования Рамин Нуралиев в беседе с Minval заявил, что некоторые школы в регионах и сельской местности действительно нуждаются в срочном ремонте.

«К сожалению, в некоторых общеобразовательных школах, особенно в регионах и селах, условия по-прежнему не соответствуют необходимым требованиям. Таких школ немного, но они есть. Считаю, что их ремонт, безусловно, необходим», — отметил он.

По словам эксперта, особенно важно привести в надлежащее состояние школы в крупных населенных пунктах, где учится много детей. Он подчеркнул, что наличие учебных заведений с отсутствующими или пришедшими в негодность полами не соответствует необходимым условиям для получения образования.

Нуралиев напомнил, что Министерство науки и образования Азербайджана ежегодно проводит капитальный и текущий ремонт школ. Кроме того, строительством и восстановлением образовательных учреждений занимается Фонд Гейдара Алиева.

Вместе с тем, по его словам, из-за большого количества школ привести все здания в порядок одновременно затруднительно. Поэтому эксперт считает необходимым привлекать к этой работе дополнительные ресурсы. Нуралиев предложил рассмотреть возможность привлечения крупных компаний и предпринимателей к ремонту и строительству образовательных учреждений. По его мнению, участие бизнеса могло бы стать дополнительным источником финансирования наряду с государственными программами.

«Не все вопросы могут решаться исключительно за счет государства. Образование — общее дело, ведь дети каждого из нас учатся в образовательных учреждениях. Поэтому было бы хорошо, если бы крупные компании также оказывали поддержку в этом направлении», — заявил эксперт.

Он считает, что профильным государственным органам следует активнее взаимодействовать с компаниями и стимулировать их участие в восстановлении школ. В качестве одного из возможных механизмов Нуралиев предложил предоставлять определенные льготы организациям, которые профинансируют ремонт существующего учебного заведения или строительство нового.

По его мнению, к таким проектам можно было бы привлекать предприятия, работающие непосредственно в регионах. В зависимости от масштабов работ финансирование могло бы осуществляться одной компанией или несколькими организациями совместно.

Эксперт подчеркнул, что добровольное участие предпринимателей в восстановлении образовательной инфраструктуры могло бы стать важным вкладом в развитие системы образования Азербайджана.

Между тем вопрос о сроках ремонта средней школы №3 в селе Алар и планах по приведению здания в надлежащее состояние остается открытым. Местное Управление образования еще никак не отреагировало на распространившиеся кадры.