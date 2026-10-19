Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню поручил префектам ввести частичный комендантский час в центральных районах некоторых городов вечером 19 октября. Об этом он заявил в эфире TF1.

По данным МВД, 18 октября в ходе протестов против роста стоимости жизни задержали более 2000 человек. Ранения получили свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных, ущерб понесли сотни компаний.

17 октября в акциях протеста участвовали около 800 тысяч человек. Мирные демонстрации переросли в беспорядки с поджогами автомобилей, погромами магазинов и столкновениями с полицией. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес признал, что полиция в минувшие выходные потеряла контроль над ситуацией в нескольких городах, где протесты сопровождались погромами.

Президент Эммануэль Макрон назвал происходящее бунтом ультралевых и уголовников.