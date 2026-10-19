В Азербайджане на шесть месяцев продлен срок содержания под стражей известного бизнесмена, бывшего высокопоставленного сотрудника SOCAR Аднана Ахмедзаде, обвиняемого в подрыве экономической безопасности и присвоении имущества.

Соответствующее ходатайство в суд направили прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным следствием, и следователь Службы государственной безопасности (СГБ), пишет Qafqazinfo.

Они указали, что 13 месяцев расследования оказались недостаточными для завершения уголовного дела об особо тяжких преступлениях. Следствию необходимо дополнительное время для сбора доказательств.

Сабаильский районный суд удовлетворил ходатайство, продлив срок ареста Ахмедзаде еще на шесть месяцев — до максимально допустимых 19 месяцев.

Согласно законодательству, предельный срок содержания под стражей в ходе предварительного следствия по особо тяжким преступлениям составляет 13 месяцев, однако в исключительных случаях может быть увеличен до 19 месяцев.