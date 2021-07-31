Внучка Лукашенко вышла замуж

1 августа, 00:30

Старшая внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктория вышла замуж, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Глава государства поздравил Викторию и ее избранника с днем свадьбы. Президент отметил, что молодожены теперь «пишут свою историю». «Пул первого» также опубликовал свадебное фото, на котором запечатлены Лукашенко, его внучка и ее супруг.

Отмечается, что свадьбу отпраздновали в кругу родных и самых близких, всего в ресторан пригласили около 70 гостей. Виктория — старшая дочь сына Лукашенко Виктора, который возглавляет Национальный олимпийский комитет Белоруссии. Всего у белорусского лидера трое сыновей и семеро внуков.

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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»

1 августа, 01:00

Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Венгрии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Как передает ТАСС, заезды проходят на автодроме «Хунгароринг».

Хэмилтон проехал лучший круг за 1 минуту 15,419 секунды. Второй результат показал финн Валттери Боттас (+0,315), также представляющий «Мерседес». Третьим стал пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен (+0,421).

Гонка состоится в воскресенье и начнется в 17:00 (бакинское время).