Британские ученые определили безопасную дозу алкоголя

Ученые из Университетского колледжа Лондона оценили риск обострения сердечных заболеваний и смерти у людей с наявными проблемами в сердечно-сосудистой системе в зависимости от ежедневно потребляемой дозы алкоголя. Результаты исследования были опубликованы в журнале BMC Medicine, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Eurekalert.

Оказалось, что у тех, кто выпивает полбокала вина в день, риски даже ниже, чем у непьющих, а у потребляющих бокал вина или бутылку пива в день – примерно такие же.

Для анализа использовались базы данных служб здравоохранения Англии и Шотландии, британского биобанка UK Biobank, а также результаты предыдущих 12 исследований.

Всего были собраны сведения о 48 тысячах мужчин и женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями (инфаркт, инсульт, стенокардия или смерть от сердечного приступа) за последние 20 лет, а также информация о среднем потреблении алкоголя, полученная со слов участников.

Так, минимальный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти был выявлен у тех, кто выпивал около шести граммов алкоголя в день.

Те, кто ежедневно потреблял 15 граммов (половина бокала вина), рисковал чуть больше, но все равно меньше, чем те, кто не пьет совсем.

В одну группу с непьющими попали те, кто каждый день выпивал бутылку пива или полбутылки вина.

Риск повторного инфаркта или инсульта среди тех, кто пил по шесть граммов алкоголя в день, был на 50% ниже, чем у тех, кто не пил совсем, а риск смерти по любой причине – на 21% ниже.

Авторы считают, что безопасным для сердца является прием 105 граммов алкоголя в неделю, что эквивалентно бутылке вина или трем бутылкам пива средней крепости.

У тех кто пьет больше, риск острых сердечных заболеваний резко возрастает.