Милли Меджлис в третьем чтении принял законопроект о внесении изменений в законы «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства» и «Об оценке воздействия на окружающую среду».

Как сообщает Minval, изменения предусматривают корректировку правил проведения проверок в сфере рыболовства, а также уточнение критериев, при которых проекты сельскохозяйственных предприятий подлежат оценке воздействия на окружающую среду.

Согласно поправкам, в закон «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства» вносится дополнение, касающееся сферы рыболовства.

Кроме того, пересматривается перечень видов деятельности, для которых требуется оценка воздействия на окружающую среду. В частности, устанавливаются пороговые значения для животноводческих и птицеводческих предприятий, рыбоводческих хозяйств, включая аквакультуру, а также агропарков.

Так, экологическая оценка будет требоваться для проектов животноводческих предприятий вместимостью от 1 тыс. голов крупного рогатого скота в эквиваленте. При расчёте учитываются все животные, содержащиеся в хозяйстве, независимо от возраста. Пять голов мелкого рогатого скота приравниваются к одной голове крупного рогатого скота, а каждая голова других копытных животных, включая лошадей, верблюдов и свиней, — к одной голове крупного рогатого скота.

Для птицеводческих предприятий установлен порог в 40 тыс. голов кур в эквиваленте. При этом одна голова страуса приравнивается к 25 курам, одна голова индейки или гуся — к пяти курам, а восемь перепелов — к одной курице. Птицы, находящиеся на стадии инкубации, при расчёте не учитываются.

Для рыбоводческих хозяйств, в том числе предприятий аквакультуры, оценка воздействия на окружающую среду будет необходима, если общий годовой объём получаемой рыбной продукции, а также рыбы и других водных биоресурсов составляет 500 тонн и более.

Аналогичные требования будут применяться к агропаркам, если предусмотренные для животноводческих, птицеводческих или рыбоводческих хозяйств пороговые значения достигаются либо превышаются.

Также законопроект предусматривает исключение пункта 34 из приложения к закону «Об оценке воздействия на окружающую среду».