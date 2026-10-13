Предлагаемые изменения в вопрос пенсионного обеспечения военнослужащих Азербайджана будут стимулировать их дольше продолжать службу и позволят увеличить размер будущих пенсий. Как сообщает Minval, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев, выступая по вопросу законодательных изменений, предусматривающих совершенствование пенсионного обеспечения военнослужащих.

На пленарном заседании Милли Меджлиса обсуждался законопроект «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики „Об утверждении Положения о службе в налоговых органах“, „О трудовых пенсиях“, „О статусе военнослужащих“, „Об утверждении Положения о прохождении военной службы“ и „О воинской обязанности и военной службе“, а также в Закон АР „О дипломатической службе“».

По словам депутата, укрепление социальной защиты военнослужащих, обеспечивших историческую победу Азербайджана под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, является важной составляющей государственной политики.

Нагиев отметил, что предложенные реформы направлены на приведение системы оплаты труда военнослужащих Министерства обороны в соответствие с международными стандартами и опытом стран с передовыми моделями военного строительства. Он пояснил, что новый подход предусматривает изменение механизма расчёта пенсий: связь между размером пенсии и денежным довольствием будет устранена, а при формировании пенсионных выплат основное значение приобретёт пенсионный капитал, учтённый на индивидуальном лицевом счёте военнослужащего.

По словам парламентария, реформа также предусматривает увеличение страхового капитала военнослужащих, что позволит им рассчитывать на более высокие пенсионные выплаты в будущем.

«Эта реформа будет стимулировать военнослужащих дольше оставаться на службе. Чем дольше они будут служить, тем больше будут расти их должностные оклады, выплаты с учётом воинских званий и пенсионный капитал, что позволит обеспечить более высокие пенсии в будущем», — отметил Нагиев.

Депутат также подчеркнул, что изменения направлены на упрощение системы пенсионного обеспечения военнослужащих. В частности, предполагается обеспечить назначение пенсий в электронном формате, без необходимости посещать соответствующие учреждения, и сократить сроки оформления выплат.

Нагиев напомнил, что законопроект ранее подробно обсуждался на пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении, после чего был рассмотрен в Комитете по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией и рекомендован к рассмотрению во втором чтении. В завершение выступления депутат призвал коллег поддержать законопроект.