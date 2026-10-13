В связи с игрой футбольного клуба «Сабах» в Лиге чемпионов УЕФА, которая состоится сегодня на Бакинском олимпийском стадионе, на «Красной линии» Бакинского метрополитена будет введён усиленный режим работы.

Об этом сообщает ЗАО «Бакинский метрополитен».

Сообщается, что на станции «Кёроглу» будет привлечён дополнительный персонал и усилен контроль. Движение поездов в течение дня будет организовано в соответствии с осенне-зимним графиком. После завершения матча при необходимости на линию будут выпущены резервные поезда.

График движения поездов на «Зелёной» и «Фиолетовой» линиях не претерпит изменений.

Напомним, что «Сабах» встретится с чешским клубом «Славия» в рамках основного этапа Лиги чемпионов. Матч состоится в 20:45 на Бакинском олимпийском стадионе.