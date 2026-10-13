Если США примут решение возобновить атаки по Ирану, то последствием такой агрессии станет выход конфликта за пределы ближневосточного региона. С таким предупреждением выступил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

«Эта ситуация предельно ясна: именно они должны адаптироваться к реалиям региона и искать решения, основанные на дипломатии. Если же они захотят повторить ошибки прошлого и пойти по пути военных сценариев и угроз, большая часть последствий этого даже выйдет за пределы региона. Именно им сейчас предстоит сделать выбор, по какому пути следовать», — отметил дипломат.

Гариб-Абади напомнил, что Иран всегда занимал конструктивную позицию в отношении дипломатии и переговоров для урегулирования конфликта. При этом он подчеркнул, что Тегеран «готов к любому сценарию развития событий».