С 14 октября на участке Новханы — Пиршаги начнется строительство очередного участка канализационного коллектора диаметром 1000 и 1400 мм.

Работы проводятся в рамках Государственной программы по улучшению водоснабжения Баку и Абшеронского полуострова на 2026–2035 годы.

Проект предусматривает строительство канализационного коллектора общей протяженностью 32 км и новой насосной станции. Это позволит обеспечить эффективный отвод сточных вод из поселков Бильгя, Нардаран, Пиршаги, Новханы, Горадиль, Фатмаи, Сарай, Забрат, Балаханы, Мамедли и Кюрдаханы.

Ожидается, что реализация проекта также поможет предотвратить скопление дождевых вод в населенных пунктах, улучшить экологическую ситуацию в районе озер Кюрдаханы и Забрат, а также в прибрежной зоне.

Кроме того, в Баку и на Абшеронском полуострове продолжается поэтапное строительство других канализационных коллекторов и очистных сооружений, в том числе в направлениях Дярнягюль — Бакиханов — Гарачухур — Говсан, Локбатан, Мушфигабад, Беюкшор и Зых — Говсан.

Реализация этих проектов направлена на модернизацию канализационной инфраструктуры, защиту окружающей среды и снижение риска подтоплений во время сильных дождей.