Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил премьер-министра Дональда Туска в использовании угрозы возможного конфликта с Россией для достижения политических целей и повышения рейтингов. Об этом он заявил в интервью газете Rzeczpospolita.

По словам Навроцкого, заявления Туска о возможном нападении России на страны НАТО поставили Варшаву в сложное положение перед союзниками. Зарубежные партнеры начали интересоваться, располагает ли Польша дополнительными данными о возросшей угрозе.

«Уровень угрозы существенно не изменился за последние полгода», — подчеркнул президент. Он отметил, что знаком с докладами НАТО, но не может раскрывать их содержание. При этом, по словам Навроцкого, информация, которую премьер озвучивает сейчас, была известна ему еще в начале президентского срока.

Навроцкий считает, что Туск использует опасения граждан в собственных политических интересах. Вместе с тем президент подчеркнул, что Россия представляет угрозу для Польши, поэтому стране необходимо укреплять оборону и развивать сотрудничество с союзниками.