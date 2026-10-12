Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на отдельных участках фронта российские войска превосходят ВСУ по численности в 6–8 раз, однако украинские силы продолжают удерживать позиции и добиваться поставленных целей. Об этом он сообщил по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

По его словам, украинские военные продолжают активную оборону и постепенно оттесняют российские подразделения.

Глава государства также отметил, что в последние месяцы потери российской армии выросли. По его словам, только в районе Доброполья российские войска ежедневно теряют около 200 человек убитыми, а число тяжелораненых остается высоким.

При этом Зеленский подчеркнул, что украинские силы пресекают попытки российских военных продвинуться вперед и проникнуть на украинские позиции.