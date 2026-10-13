Общие доходы Катара в первой половине 2026 года сократились на 42% на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива. Государственные расходы за этот период снизились на 14%. Об этом заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая на открытии 55-й сессии Консультативного совета, сообщает Катарское информационное агентство.

По словам эмира, закрытие пролива и ущерб энергетическим объектам в промышленной зоне Рас-Лаффан привели к остановке значительной части государственного экспорта. Катар обеспечивает около 20% мировой торговли сжиженным природным газом, поэтому перебои отражаются на мировых рынках.

При этом глава государства отметил, что кризис не затронул базовые услуги и приоритеты развития. В 2025 году реальный рост экономики Катара составил 2,9%, инфляция — 0,5%, а доля ненефтегазового сектора в ВВП достигла 80%.

Эмир подчеркнул, что Доха намерена защищать страну, не втягиваясь в войну, поддерживать цепочки поставок и содействовать прекращению огня и открытию морских путей.