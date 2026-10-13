«Честно говоря, я хочу поблагодарить президента Путина», — заявил Дональд Трамп в минувшие выходные. В действительности всё должно было быть наоборот. Трамп согласился платить Владимиру Путину миллиарды долларов за российское дизельное топливо, хотя это практически не повлияет на цены в США. Подобная асимметрия известна и под другим названием: что-то задаром. Трамп в этой сделке не получает практически ничего: вряд ли дизельное топливо подешевеет до промежуточных выборов в США. Путин же получает вполне осязаемые выгоды: брешь в американском санкционном режиме и дополнительные средства на бомбардировки Украины. Об этом говорится в материале Financial Times.

Автор отмечает, что не обладает достаточной квалификацией, чтобы выносить психологические суждения, однако даже непрофессионалу очевидно: Трамп обвиняет Владимира Зеленского в проблеме, которую сам же и создал. Главная причина роста цен на дизельное топливо — последствия военной операции Трампа «Эпическая ярость» (Operation Epic Fury). Иран и его союзники вывели из строя значительную часть нефтеперерабатывающих мощностей стран Персидского залива, что резко сократило мировое предложение дизельного топлива. Вопреки просьбам Трампа, Украина дополнительно нарушила поставки, нанеся удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Таким образом, Зеленский оказался готовым козлом отпущения за проблему, во многом спровоцированную самим президентом США.

Для Украины ситуация может стать ещё хуже. В тот самый день, когда Трамп объявил о сделке с Россией, его зять Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф провели переговоры с представителями Украины во Флориде. Они пригрозили заблокировать продажу вооружений и прекратить обмен разведывательными данными с США, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это лишило бы Зеленского последнего по-настоящему полезного элемента американской поддержки в условиях усиливающихся российских атак.

За неделю до заключения Трампом сделки по дизельному топливу российские ракеты убили более 100 украинцев, в том числе не менее 20 детей. Другой президент США оказывал бы давление на Россию, требуя прекратить убийства мирных жителей. Трамп же, напротив, предоставляет ей средства для новых убийств. Он также даёт России зелёный свет на продолжение помощи Ирану, которому Москва передаёт спутниковые данные и информацию о перемещениях объектов, используемые для наведения ударов по американским базам и объектам союзников США в регионе. Поэтому в самом буквальном смысле Трамп содействует атакам на Америку.

Всякий раз, когда Трампа спрашивают о поддержке Ирана со стороны России, он преуменьшает её значение или вовсе уклоняется от ответа. Однажды он заявил, что Путин заверил его: никакой подобной помощи Ирану не оказывается. Однако Путин оказывает Ирану поддержку, а значит, может одновременно разыгрывать карту возможного посредничества в прекращении войны в Персидском заливе. Зеленский же постоянно напоминает Трампу о его неспособности добиваться результатов своими сделками. Сколько бы американские союзники ни призывали Трампа поддержать Украину, он не в силах простить Зеленскому то, что тот для него олицетворяет. Трамп обещал завершить российско-украинскую войну в течение 24 часов после вступления в должность, что фактически означало бы капитуляцию Украины. Предсказуемо, Зеленский отказался на это пойти. Не собирается он делать этого и сейчас.

В итоге мы наблюдаем смесь бравады и угроз.

Что касается бравады, то в воскресенье Трамп заявил, будто Украина и Россия договорились об энергетическом перемирии: Россия прекращает наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре, а Украина перестаёт атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Соглашение, по его словам, вступало в силу «немедленно». Зеленский заявил, что слышит об этом впервые. В понедельник он сообщил, что в ночь на воскресенье Россия атаковала энергетические и газовые объекты по всей Украине. Киев по-прежнему готов соблюдать перемирие, если Москва поступит так же, настаивает Зеленский. Однако стимулов для этого у него немного. Россия уже вывела из строя большую часть украинской энергосистемы. Главная задача Зеленского — лишить Россию доходов, позволяющих ей продолжать военные атаки.

Что касается угроз, то в субботу Трамп заявил, что Украине нужен новый президент. Он может пойти ещё дальше и поставить предоставление американской разведывательной поддержки в зависимость от проведения выборов в Украине. Ни одна страна не способна организовать полноценные и упорядоченные выборы — типичное мероприятие мирного времени, — пока другое государство оккупирует пятую часть её территории и наносит произвольные удары по остальной части страны. Зеленскому было бы безрассудно соглашаться на требование Трампа, да и вероятность такого согласия крайне мала.

Как ни парадоксально, гнев Трампа способствует росту поддержки Зеленского среди украинцев. Им и без того есть на что жаловаться, в том числе на коррупцию в окружении Зеленского. Тем не менее в рейтингах Зеленский получает своего рода «трамп-бамп» — прибавку к популярности, связанную с негативной реакцией на Трампа. Подобный эффект помог повлиять на результаты выборов в Канаде, Австралии, Дании и, возможно, даже в Ватикане. Когда посторонние пытаются выбирать за них лидеров, народы, как правило, сплачиваются вокруг собственного руководства. Трамп называл Зеленского диктатором, одновременно заявляя, что Путин — его друг. Не нужно быть большим знатоком, чтобы догадаться, кто из этих двоих изображён на фотографии в золотой раме, выставленной в Белом доме.

Выборы, которые действительно имеют значение для Трампа, — это промежуточные выборы в США. Если бы он всерьёз намеревался снизить цены на энергоносители в Америке, то начал бы действовать ещё несколько месяцев назад. Однако ничто из предпринимаемого им, включая поставки из России, вряд ли улучшит и без того мрачные перспективы его партии. Головная боль Зеленского заключается в том, что Трамп готовится возложить на него ответственность за победу демократов. Непреложный закон Трампа гласит: он никогда и ни в чём не виноват.