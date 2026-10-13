В Пензенской области России произошла разгерметизация газопровода «Средняя Азия — Центр», после чего возник пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел вблизи села Волчково. По предварительным данным, причиной разгерметизации стало нарушение технологического процесса. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Газотранспортная система «Средняя Азия — Центр» имеет протяженность около 5 тыс. км и соединяет газовые месторождения Туркменистана, Узбекистана и Казахстана с потребителями в России и Европе.