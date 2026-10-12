Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы, но подчеркнул, что для подготовки голосования и обеспечения безопасности стране потребуется не менее 60 дней.

«Если Трамп хочет сменить лидера в Украине, он должен знать: только наш народ может сменить лидера. И я действительно готов к выборам. Но нам нужно минимум 60 дней, чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры и подготовиться к голосованию», – заявил Зеленский в интервью Fox News.

Он указал, что атаки на Украину происходят каждый час.

«Мы говорим о тысячах беспилотников, баллистических и крылатых ракет. Как люди могут голосовать в таких условиях?» – отметил украинский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп публично призвал украинцев избрать нового лидера.